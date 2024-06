Ice Spice: l’attesissimo album e l’annuncio del suo primo tour

Ice Spice, rapper multiplatino e nominata ai GRAMMY, ha appena annunciato di essere pronta a pubblicare il suo attesissimo album di debutto il prossimo 25 Luglio via 10K Projects/Capitol Records.

Con un titolo che riprende la sua data di nascita (1 Gennaio 2000), il progetto di debutto di Ice Spice include il suo ultimo singolo “Gimmie A Light”. Prodotto dal collaboratore di lunga data RIOTUSA – che ha lavorato anche a brani cruciali per la carriera di Ice Spice come il singolo certificato oro “Munch (Feelin U)” – “Gimmie A Light” si basa su un sample estratto dalla leggendaria hit dancehall del 2002 “Gimme the Light” di Sean Paul. Guarda QUI il videoclip ufficiale autodiretto da Ice Spice e prodotto dai newyorkesi George e Frederick Buford aka The Evil Twins.

Oltre all’album Ice Spice ha anche annunciato il Y2K! WORLD TOUR, il suo primo tour globale con date nei festival di Europa, Uk e Nord America. La serie di 24 date partirà con diverse performance in festival europei inclusi Roskilde Festival in Danimarca, Rolling Loud Europe in Austria e Wireless Festival a Londra.

Il Y2K! WORLD TOUR, prodotto da Live Nation, toccherà poi il Nord America con una prima data prevista per il 30 Luglio al The Anthem di Washington DC e proseguirà con tappe a Philadelphia, New York, Toronto, Chicago, Denver, Los Angeles, Oakland, Atlanta per concludersi Sabato 31 Agosto al The Fillmore Miami Beach a Jackie Gleason Theater di Miami. RIOTUSA e Cash Cobain saranno special guests delle date in Nord America.

I Fan potranno presto ascoltare le canzoni contenute nel suo attesissimo album di debutto Y2K!, inclusa la hit “Think U The Shit (Fart)”. Il disco arriva sulla scia del suo acclamatissimo EP Like..? uscito nel 2023 e finito nelle classifiche dei migliori album dell’anno di Pitchfork, Rolling Stone, The New York Times e altri ancora, con successi come “Munch (Feelin U)” e i dischi di platino “In Ha Mood” e “Princess Diana”.

Ice Spice: Y2K! World Tour 2024:

Thu Jul 04 – Roskilde, Denmark – Roskilde Festival

Fri Jul 05 – Gdynia, Poland – Open’er Festival

Sun Jul 07 – Vienna, Austria – Rolling Loud Europe

Thu Jul 11 – Costinesti, Romania – Beach, Please! Festival

Fri Jul 12 – London, UK – Wireless Festival

Sat Jul 13 – Frauenfeld, Switzerland – Openair Frauenfeld

Thu Jul 18 – Dour, Belgium – Dour Festival

Tue Jul 30 – Washington, DC – The Anthem

Thu Aug 01 – Montclair, NJ – The Wellmont Theater

Fri Aug 02 – Philadelphia, PA – The Met Philadelphia

Sun Aug 04 – Boston, MA – MGM Music Hall at Fenway

Tue Aug 06 – New York, NY – The Rooftop at Pier 17

Fri Aug 09 – Detroit, MI – The Fillmore Detroit

Sun Aug 11 – Toronto, ON – HISTORY

Tue Aug 13 – Chicago, IL – Byline Bank Aragon Ballroom

Wed Aug 14 – Minneapolis, MN – Armory

Sat Aug 17 – Denver, CO – Fillmore Auditorium

Mon Aug 19 – Los Angeles, CA – Hollywood Palladium

Wed Aug 21 – Oakland, CA – Fox Theater

Fri Aug 23 – Tempe, AZ – Marquee Theatre

Sun Aug 25 – Dallas, TX –The Factory Deep Ellum

Mon Aug 26 – Houston, TX – 713 Music Hall

Wed Aug 28 – Atlanta, GA – Coca-Cola Roxy

Sat Aug 31 – Miami Beach, FL – The Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater