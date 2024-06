Milano, 6 giugno 2024. Billie Eilish ha pubblicato ora il videoclip della nuova traccia “CHIHIRO”, tratta dal nuovo album “HIT ME HARD AND SOFT”, in testa a tutte le classifiche globali.

“CHIHIRO” è una delle tracce preferite dai fan e s’ispira alla protagonista del celebre film d’animazione “La città incantata” di Hayao Miyazaki.

“HIT ME HARD AND SOFT” ha ottenuto numeri record in tutto il mondo. Anche questa settimana si conferma saldamente alla posizione #2 della classifica americana degli album Billboard (dietro solo a Taylor Swift). “BIRDS OF A FEATHER” rimane il terzo brano più ascoltato al mondo nella classifica singoli globale di Spotify delle ultime 24 ore, con “LUNCH” alla posizione #5 e “CHIHIRO” alla #13 della medesima chart.

Ad oggi l’album ha superato il miliardo di stream totali nel mondo e venduto oltre mezzo milione di copie nei soli Stati Uniti.

Il disco ha debuttato alla #1 in oltre 14 Paesi (Gran Bretagna, Francia e Germania inclusi), alla #2 negli Stati Uniti nella popolare classifica Billboard 200 Albums (dietro solo a Taylor Swift) e anche in Italia nella classifica album FIMI/GFK (il disco internazionale più venduto della settimana).

Billie Eilish, infine, ha raggiunto oltre 91 milioni di ascoltatori mensili su Spotify mentre i suoi followers sui social media sono saliti di 23 milioni in 7 giorni (solo su Instagram la Eilish ne conta ben 119 milioni).

Si tratta dei numeri più alti nella carriera di Billie per quanto riguarda il debutto di un suo album, battendo perfino il suo primo progetto “WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, che conta ad oggi 69 miliardi di stream e che ha venduto oltre 17 milioni di copie nel mondo.

Stili musicali diversi, sonorità che si fondono, HIT ME HARD AND SOFT è il lavoro più coraggioso dell’arista finora: dall’incipit con la bellissima ballata “SKINNY” si passa a “LUNCH”, il brano più pop, uptempo, provocatorio e sexy, poi è il momento dell’oscura “CHIHIRO” dal ritornello martellante, poi arrivano la midtempo “BIRDS OF A FEATHER”, la ballata soft-rock “WILDFLOWER”, il romanticismo di “THE GREATEST” in cui la voce di Billie non è trattenuta ma è utilizzata appieno mostrando tutta la sua estensione vocale e talento, la raffinata “L’AMOUR DE MA VIE” che parte piano e poi esplode con sonorità dance e synth di inizio anni 2000, il dark pop di “THE DINER”, la dolce e amara “BITTERSUITE” (un gioco di parole) e la sofferta “BLUE” che conclude l’album.

L’intero album è stato scritto da Billie Eilish e dal fratello FINNEAS, suo fedele collaboratore, che ha anche prodotto il disco. Sono presenti anche il batterista che suona con loro live, Andrew Marshall e l’Attacca Quartet, i cui archi sono un filo conduttore di “HIT ME HARD AND SOFT” che lega tutte le 10 tracce.

In accordo con la politica dell’artista di minimizzare gli sprechi e combattere il cambiamento climatico, i prodotti fisici sono disponibili in varianti limitate, con la stessa tracklist e realizzati con materiali 100% riciclabili.

Billie Eilish farà tappa in Italia con il suo nuovo tour mondiale l’8 maggio 2025 all’Unipol Arena di Bologna, data andata sold-out in pochi minuti e che promette uno spettacolo immersivo e indimenticabile, grazie anche alla configurazione del palco a 360°.

Ph William Drumm