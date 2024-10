In programma la finale del campionato di cruciverba, live podcast show su attualità, cultura e sostenibilità, musica e tanti ospiti. Si conclude dall’11 al 13 ottobre la stagione di eventi da Stazione Radio, centro culturale sul vivere sostenibile in via Tofane a Milano. Tra gli eventi del fine settimana la finale del campionato di cruciverba con premi per i primi classificati. Ospite della rassegna podcast Andrea Franceschi, autore del podcast Comprami, inchiesta de Il Sole 24 Ore su Onlyfans. Chiude il weekend domenica 13 ottobre un live podcast show su cultura e sostenibilità con l’ass. alla Cultura Tommaso Sacchi e un concerto di percussioni giapponesi del gruppo Sanbiki (No Taiko Uchi).

In programma nel weekend 26-27 ottobre le prossime gite in Radiobici alla scoperta dell’Isola Borromeo di Cassano D’Adda accompagnate dal racconto e audio-guida del Podcast autoprodotto da Stazione Radio Viaggio in Martesana.

La prima-vera Stagione di eventi da Stazione Radio ha collezionato 170 eventi, tra live podcast show, concerti, laboratori e altre attivazioni della cittadinanza, coinvolgendo circa 12mila persone nello spazio culturale e oltre 100 ospiti intervistati; 120 giorni di apertura gratuita nell’area riqualificata e restituita alla cittadinanza e 12 persone under 25 impiegate. Non si interrompono invece i lavori di rigenerazione dell’area dell’ex sottostazione che ospiterà anche le prossime stagioni di incontri da Stazione Radio.

La prima-vera stagione di Stazione Radio è stata realizzata con il supporto di Fondazione Cariplo che assieme a Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Fondazione Peppino Vismara, FS Sistemi Urbani e Fondazione FS sostengono il progetto di rigenerazione della ex cabina elettrica e la sua trasformazione in una podcast factory della sostenibilità.

Tutte le iniziative di Stazione Radio sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Gli aggiornamenti sul programma sono sul sito stazioneradio.eu e sull’account Instagram @stazioneradio.

Venerdì 11 ottobre alle ore 19.00 è in programma la chiusura del campionato di cruciverba che vedrà decretato il vincitore o la vincitrice della stazione 2024. Per il primo classificato in palio una delle gite in Radiobici alla scoperta della Martesana accompagnate dal podcast autoprodotto da Stazione Radio, Viaggio in Martesana.

In programma sabato 12 ottobre alle 16.00 la rassegna podcast dal vagone-palco. Ospite della puntata Andrea Franceschini, autore del podcast pluripremiato Comprami, inchiesta de Il Sole 24 Ore su Onlyfans.

Ore 17.00 appuntamento con Lorenzo Federico, PhD nel campo dell’Ecotossicologia e Stress Ecology presso il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università di Milano e team leader del progetto “Tanti piccoli porcellin!” che sfrutta il peculiare comportamento gregario dei porcellini di terra per un rapido ed economico monitoraggio di contaminanti nei suoli, pericolosi per la salute dell’ambiente e dell’uomo.

Il weekend si chiude domenica 13 ottobre con un laboratori di taiko, percussioni giapponesi, a cura del gruppo Sanbiki (No Taiko Uchi). Live podcast show alle ore 18.00 con ospite l’ass. alla Cultura Tommaso Sacchi, per affrontare un viaggio nella sostenibilità della città per domandarci come queste ultime gestiscono l’impatto socio-ambientale dei grandi eventi, del loro indotto e del turismo generato.

Chiude la stagione musicale da Stazione Radio il concerto di percussioni giapponesi del gruppo Sanbiki (No Taiko Uchi) alle ore 19.00.

Stazione Radio è un centro culturale sul vivere sostenibile, nato per promuovere la cultura dell’eco-responsabilità. Ha sede in via Tofane 45, nell’area dell’ex sottostazione elettrica di Milano Centrale, situata fra i quartieri di Greco e Gioia. Un luogo di suoni, storie e comunità. Il progetto è di Social Green Way, impresa sociale che promuove la sostenibilità sociale e ambientale con progetti editoriali e di rigenerazione urbana.