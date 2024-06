Cinisello Balsamo, 13 giugno 2024 – Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il progetto definitivo di prolungamento della M5 da Bignami sino a Monza.

“È un progetto che nasce da lontano – afferma il Capogruppo PD Marco Tarantola – e che ha visto un impulso determinante nel 2016 quando all’interno del “Patto per Milano” il Governo di centro sinistra finanziò con ben 16 milioni di euro la progettazione del prolungamento della linea metropolitana M5 a Monza”.

Il progetto prevede la realizzazione di quattro fermate sul territorio di Cinisello Balsamo, la prima davanti al plesso scolastico del Parco Nord, la seconda all’altezza di via Don Bosco nel quartiere Brollo-Rondinella, la terza in via Lincoln all’altezza del campo da calcio dell’ex scuola Peano e l’ultima all’interscambio con la M1 a Bettola. Da lì la linea proseguirà scavalcando in superficie la A52 per poi tornare in sotterranea e dirigersi con un totale di altre sette stazioni verso la stazione FS di Monza, l’Ospedale San Gerardo e, infine, la provincia di Monza e Brianza.

“È un‘opera strategica dal costo stimato di circa 1 miliardo e 265 milioni di euro – dichiara la Consigliera PD Mariarita Morabito – che saranno coperti per la maggior parte da fondi statali. Il nostro Comune dovrà accendere un mutuo per contribuire con circa 13 milioni di euro perché l’Amministrazione Ghilardi non è riuscita a valorizzare le ingenti opere asservite al prolungamento e che come Città abbiamo già messo a disposizione nell’HUB di Bettola, e questo è un grosso errore politico e strategico che peserà sulle tasche dei cinisellesi”.

Nonostante le promesse del Sindaco e delle sue amministrazioni, nel progetto definitivo, però, dopo 5 anni manca ancora la predisposizione per lo sbinamento della linea a Bignami che in futuro potrà collegare i quartieri a nord della Città, la sistemazione dell’intersezione Ferri-Partigiani e un serio progetto di sviluppo per l’area del Peano che rischia di diventare un attrattore micidiale di traffico.

Concludono Tarantola e Morabito “Non si può bloccare un’opera così grande e importante per le mancanze di una Amministrazione che non segue i progetti e non mantiene le promesse, per questo motivo il Gruppo consiliare del Partito Democratico ha responsabilmente votato a favore dell’atto ma, al contempo, stigmatizziamo l’azione di un Sindaco sempre più interessato ad avere visibilità e sempre meno presente nell’attività amministrativa”.