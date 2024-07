Paolo Laganà, il successo dell’uomo da 25 milioni di follower

Si chiama Paolo Laganà, è un imprenditore digitale di successo e la sua celebrità è suggellata da un numero che più di ogni altra cosa può far sinteticamente comprendere la portata della sua attività: il suo network sociale conta infatti più di 25 milioni di utenti, variamente distribuiti sulle principali piattaforme.

Per comprendere quale sia stato lo sviluppo di tali numeri può essere utile fare un piccolo passo indietro a sette anni fa quando, su Instagram, l’imprenditore allora noto con lo pseudonimo di Misterbonus iniziò a diversificare i suoi contenuti e a creare collaborazioni commerciali di particolare rilievo nel digital business.

Guai, pertanto, a parlare di scorciatoie: i 25 milioni di followers sono infatti il frutto di anni di lavoro e strategie mirate, con pubblicazione di contenuti diversificati per target e interesse che spesso sono diventano virali, contribuendo all’ampliamento dell’audience dell’imprenditore.

Da Misterbonus a oggi, un viaggio con milioni di seguaci

In questo scenario di successo, la prima piattaforma a essere interessata dalle mire di notorietà di Paolo Laganà è stata Instagram, social in cui ha iniziato a muoversi circa 7 anni fa pubblicando contenuti a prevalenza Fantacalcio con il nickname che ancora oggi è strettamente connesso al suo personal brand.

Nel tempo, poi, l’account Instagram di Laganà ha affrontato numerose tematiche differenti, focalizzandosi infine su contenuti legati al calcio e allo sport in generale. Una pagina che ha acquisito quasi 1 milione di followers e stretto numerose partnership di particolare rilevanza, garantendo una buona dose di soddisfazioni all’imprenditore.

Guai, però, a parlare di influencer. “Un influencer ti fa entrare nella sua vita privata e vuole farti credere di essere dall’altra parte del tuo specchio” – ricorda l’imprenditore, sottolineando come in questo modo l’influencer possa divenire un punto di riferimento e diventare una vera e propria star, con i risvolti commerciali che ben sono noti in questo contesto.

L’approccio di Paolo Laganà è evidentemente diverso. “Io genero solo contenuti che spero possano intrattenere e se questo mi permette di “influenzare” un mercato suggerendo opportunità ai nostri utenti, allora vuol dire che abbiamo lavorato bene” – afferma in una recente intervista.

Dai vecchi ai nuovi progetti

Come ogni buon imprenditore dotato di lungimiranza, i risultati acquisiti nel passato – mai garanzia di successi per il futuro – non sono elemento sufficiente per cullarsi sugli allori. Pertanto, non stupisce che Laganà stia puntando con particolare soddisfazione a nuovi progetti di cui sentiremo sicuramente parlare.

Un passaggio quasi obbligato verso il futuro che è stato reso più sostenibile dal suo team. “Sono circondato da tantissimi ragazzi e ragazze giovani e fantastici che hanno imparato negli anni a gestirsi e responsabilizzarsi. Ad oggi cerco più che posso di renderli autonomi e diversificare il più possibile le attività e i servizi da offrire” – ha evidenziato in un intervento di poche settimane fa, sottolineando quanto la collaborazione con un proprio team interno, adeguatamente formato per la predisposizione di contenuti di qualità, sia oggi elemento indispensabile per la crescita continua del proprio business.