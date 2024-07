Area C di Milano: costi e orari

Quando si parla di Area C Milano, si fa riferimento alla cosiddetta ZTL attiva presso la Cerchia dei Bastioni. Si tratta nello specifico di una zona della città accessibile previo pagamento di un ticket in certi orari specifici, se si fa eccezione per alcuni casi particolari, come le auto elettriche.

Prima di procedere scoprendo i costi e gli orari, è opportuno sottolineare che l’area in questione viene monitorata 24 ore su 24 da ben 43 varchi elettronici, il cui compito è controllare se la targa del veicolo è autorizzata o meno ad entrare. Ovviamente sono previste multe molto salate per chi non è in possesso del ticket, con importi fino a 335 euro. Inoltre, l’accesso viene vietato a prescindere se si guida una vettura Euro 2 o Euro 5 Diesel (da ottobre 2023).

Quali sono gli orari dell’Area C Milano?

Per avere una chiara panoramica degli orari di accesso, e della disposizione delle telecamere, è possibile visitare il sito web ufficiale, che presenta anche una comoda mappa interattiva. In ogni caso, è possibile fare una veloce sintesi della situazione, che prevede quanto segue: al pari dell’Area B Milano, anche l’Area C prevede degli orari entro i quali si può accedere gratuitamente, e una finestra temporale durante la quale si deve necessariamente pagare il ticket.

Nel dettaglio, il pagamento del biglietto è obbligatorio dalle 7.30 del mattino alle 19.30 di sera. Di conseguenza, gli ingressi gratuiti e liberi sono previsti da dopo le 19.30 fino a prima delle 7.30. Come anticipato, è possibile ottenere delle deroghe che permettono di accedere sempre senza pagare, o delle facilitazioni per abbattere i prezzi. Infine, da sottolineare il fatto che le torrette di controllo vengono disattivate sia durante le domeniche, sia durante i giorni delle feste comandate.

Quali sono i costi dell’Area C Milano?

Per i costi si consiglia, ancora una volta, di controllare la tabella ufficiale. Qui di seguito vedremo un elenco con le varie opzioni.

Tutte le vetture: 7,5 euro

Residenti: 3 euro

Vetture di servizio: 4,5 euro

Tutte le vetture che hanno pagato dopo le 24:00 del giorno successivo: 22,5 euro

Veicoli NCC: da 60 a 150 euro

Un discorso a parte va fatto per i canali tramite i quali comprare il ticket, che meritano un capitolo a sé stante.

Dove comprare il ticket per l’Area C Milano?

La prima opzione è il canale ufficiale, ovvero tramite il portale ufficiale dell’Area C Milano (raggiungibile all’indirizzo web https://areac.atm-mi.it/). L’acquisto può essere eseguito sia tramite wallet digitale PayPal, sia attraverso le carte di debito o di credito. Il biglietto dovrà essere attivato in seguito attraverso un PIN specifico.

La seconda opzione è approfittare dei servizi forniti da alcuni brand di telepedaggio. Si parla ad esempio di UnipolMove, che oltre al servizio di telepedaggio e ad altri servizi di mobilità, prevede la possibilità di pagare e accedere in modo automatico all’Area C di Milano, con il veicolo la cui targa è associata al servizio. Tramite l’app mobile è possibile attivare questa opzione senza costi aggiuntivi. Ci sono poi altri canali che permettono di comprare il biglietto per accedere alla suddetta area, come il sito del Comune di Milano, l’ATM e alcuni bancomat di Intesa Sanpaolo.