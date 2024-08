Presidio serale della Polizia Locale

Proseguono i controlli serali straordinari della Polizia Locale. Anche in questo periodo, verranno attivati alcuni servizi oltre l’ordinario che permetteranno di presidiare alcune zone segnalate dai cittadini per criticità legate in particolare al disturbo alla quiete.

Nella serata di ieri 31 luglio sono state monitorate le zone di Piazza Gramsci, Piazza Caduti di Nassiryia, via Monte Santo, Area Gorky/Monfalcone, Crocetta e Villa Rachele.

Sono stati controllati e generalizzati 33 soggetti nelle varie attività svolte.

In piazza Gramsci un individuo nordafricano è stato sanzionato e segnalato per possesso di stupefacenti ad uso personale; in largo Milano una persona di nazionalità rumena è stata denunciata e sanzionata per ubriachezza molesta; in via Libertà un albanese è stato sanzionato per comportamenti difformi al regolamento di polizia urbana in riferimento al consumo di alcolici in contenitori non consentiti.

Per tutti soggetti è stato emesso un ordine di allontanamento.

“Non viene meno in questo periodo estivo il lavoro dei nostri agenti, mirato a garantire sicurezza e quiete pubblica, sempre prezioso e importante, soprattutto nelle ore serali, nei quartieri e luoghi che richiedono maggiore attenzione”, queste le parole di Giacomo Ghilardi.

Comune di Cinisello Balsamo