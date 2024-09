Ogni giovedì dalle 18 alle 19, le onde di Hey DJ Radio – Brianza Senza Confini accolgono “360 KM/H ON AIR”, un programma che si è affermato come punto di riferimento per gli appassionati di motori. Con l’avvio della quinta stagione, avvenuto solo dieci giorni fa, il format condotto dal giornalista Christian Basini si prepara a vivere uno dei suoi momenti clou: la MotoGP di Misano, in Emilia Romagna.

Christian Basini, figura conosciuta nel mondo motoristico, ha dedica la sua carriera a portare l’emozione delle corse direttamente agli ascoltatori, raccontando le gare da una prospettiva unica, quella delle pitlane. La sua esperienza e passione hanno reso “360 KM/H ON AIR” un programma non solo informativo, ma anche coinvolgente, in grado di catturare l’attenzione di un pubblico sempre più ampio.

Questo weekend, la MotoGP a Misano rappresenta un’importante opportunità per la radio di espandere la propria presenza oltre i confini della Brianza. La copertura dell’evento sarà caratterizzata da un reportage esclusivo, con interviste a piloti e addetti ai lavori, aggiornamenti in tempo reale e commenti dal vivo, permettendo agli ascoltatori di vivere ogni istante dell’azione.

Non è la prima volta che Hey DJ Radio si distingue per la sua partecipazione a competizioni di alto livello. Già in passato, la radio ha seguito eventi prestigiosi come la Formula 1 a Monza, la 24 Ore di Le Mans, la 24 Ore di Dubai, la Superbike e la 24 Ore di Spa Francorchamps in Belgio. Queste esperienze hanno arricchito il format e avvicinato il pubblico a una passione condivisa, consolidando il suo ruolo.

Con la stagione 2024-2025 in pieno svolgimento, “360 KM/H ON AIR” si propone di offrire contenuti di alta qualità e di continuare a coinvolgere il suo pubblico. La trasmissione non è solo un semplice programma radiofonico, ma una comunità di appassionati che ogni settimana si ritrovano per condividere emozioni e novità dal mondo delle corse.

In un contesto mediatico in costante evoluzione, “360 KM/H ON AIR” si distingue per la sua autenticità e per l’impegno di Christian Basini, che continuerà a portare la voce della Brianza nel panorama mondiale. Questo weekend a Misano, la radio non solo celebrerà la passione per i motori, ma ribadirà la sua posizione di leader nelle competizioni.