MILANO – Si esibirà nella scenografica cornice dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso, a Leggiuno (Va), l’arpista svizzera Tjasha Gafner. Il concerto della musicista elvetica, vincitrice del Primo Premio e del Premio del Pubblico al prestigioso Concorso ARD di Monaco nel 2023, è in programma mercoledì 14 agosto e fa parte del cartellone della XXX edizione del Festival LagoMaggioreMusica, organizzato dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia (ore 21; ingresso 12-15 euro). Tjasha Gafner eseguirà musiche di Tournier (Féerie), Bach (Suite per liuto in do minore n. 2 BWV 997 da lei arrangiata), Haydn (Sonata in la bemolle maggiore Hob. XVI:43 da lei arrangiata) e Renié (Danse des lutins e Légende d’après «Les Elfes» de Leconte de Lisle).

Classe 1999, l’arpista svizzera si è diplomata alla Juilliard School di New York sotto la guida di Nancy Allen dopo aver conseguito il perfezionamento con Letizia Belmondo presso la Haute Ecole de Musique di Losanna. Tjasha Gafner ha ottenuto più di venti premi, tra cui il Primo Premio al Concorso Felix Godefroid 2012 in Belgio, il Primo Premio al Concorso Suoni d’Arpa in Italia nel 2014 e il Primo Premio al Concorso Martine Géliot in Francia nel 2016.

Nel 2021 le è stato assegnato il premio “Solista 2022” al Concorso MFP (Médias Francophones Publics), nonché il Premio Max D. Jost e la borsa di studio Leenaards. Dall’età di 10 anni Tjasha tiene regolarmente recital in tutta Europa in luoghi leggendari come la Tonhalle di Zurigo e la Konzerthaus di Vienna. È stata invitata ad esibirsi come solista con formazioni come l’Ensemble Orchestral de Paris, l’Ensemble des Jeunes Virtuoses de New York, l’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, l’Orchestre de Chambre de Lausanne e i London Mozart Players.

Ha suonato per la Radio e la Televisione Svizzera, BR-Klassik e France Musique e ha registrato il suo primo cd all’età di 18 anni. Nel 2021 ha pubblicato altri due album in collaborazione con la flautista Héléna Macherel, il primo per l’etichetta americana Orpheus Classical e il secondo per l’etichetta svizzera Claves.

Nel 2023 ha ideato, costruito e suonato vari strumenti con materiale di riciclo per un progetto pedagogico nella Repubblica Democratica del Congo, in Africa. Dal 2020 Tjasha collabora con la compagnia teatrale “2B Company”, effettuando tournées nei Paesi di lingua francese.

La musicista svizzera contribuisce ad arricchire il repertorio per arpa creando proprie trascrizioni e collaborando con compositori come Constantin Macherel, Ziyi Tao, Jake Safirstein e Laurent Coulomb, che le hanno dedicato alcune loro opere.