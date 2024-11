Nell’ambito del cartellone di eventi “Che Spettacolo la Biblioteca”, curato dal Comune di Seveso e in programma negli spazi della biblioteca civica Villa del Sole, Musicamorfosi presenta tre appuntamenti a misura di grandi e piccini da sabato 30 novembre a domenica 15 dicembre, realizzati in collaborazione con l’associazione FARE.

L’iniziativa, a ingresso libero, fa parte di un progetto finanziato da Regione Lombardia con il bando “Istituti e luoghi di cultura”, che ha l’intento di valorizzare le attività creative, favorire la socialità e promuovere la lettura. Alla realizzazione del palinsesto di eventi hanno contribuito alcune delle realtà associative più attive sul territorio sevesino tra cui, oltre a Musicamorfosi e FARE, figurano anche l’accademia Gaetano Marziali, il corpo musicale La Cittadina San Pietro Martire APS e la compagnia teatrale Equivochi, con il sostegno dei partner BCC Barlassina e Gelsia.

Il primo appuntamento è in programma sabato 30 novembre (corso Garibaldi 21/23; ore 16) con l’ascolto in cuffia de “La filastrocca di Pinocchio” di Gianni Rodari, con la voce cantante e recitante di Nicoletta Tiberini e l’accompagnamento musicale delle percussioni di legno e di altre diavolerie di Dudu Kouatè: un’occasione imperdibile per (ri)scoprire il bellissimo omaggio di Rodari («Qui comincia, aprite l’occhio, l’avventura di Pinocchio», ricordo delle celebri rime del Corriere dei Piccoli) a uno dei personaggi più noti della letteratura mondiale. La filastrocca è una fedele traduzione in poesia e suoni del capolavoro di Collodi.

Domenica 8 dicembre (ore 10.30) sarà la volta de “Il mondo di Raimonda”, di e con Mariangela Martino: si tratta di uno spettacolo di musica, pupazzi e narrazione che si svolge dentro e fuori un teatrino di legno di burattini e che avvicinerà i bambini al clima natalizio in maniera divertente e ironica. La protagonista, Raimonda, entra ed esce dal teatrino in un gioco di apparizioni e sparizioni, tra canzoni swing e narrazioni di storie dove nulla va come previsto, per condurre i più piccoli in un varietà tenerissimo tra personaggi insoliti (una ballerina in miniatura, un cantante senza bocca, il gatto Maramao), creature strane e tipi bizzarri.

Attrice, pianista, cantante e autrice comico-satirica, Mariangela Martino è un’artista eclettica che ha prodotto numerosi spettacoli per adulti e bambini, dalle fiabe musicali al teatro di strada, dai monologhi satirici al teatro danza ma non solo.

Infine, domenica 15 dicembre (dalle ore 10.30) andrà in scena “Bau Bau Buon Natale”: la compagnia teatrale Equivochi proporrà, per i bambini a partire dai quattro anni di età, una lettura animata tratta dal libro “Buon Natale Cane Puzzone!”: Cane Puzzone, randagio dal cuore d’oro, e il suo fedele amico Spiaccigatto sperano di trovare una casa che li ospiti almeno per una sera. Riescono a farsi ospitare da un bimbo, che però li trova disgustosi, e così finiscono sulla bancarella del mercatino delle pulci. Qui conoscono la piccola Cuordilana, che ha perso la sua bambola: ce la farà Cane Puzzone a restituirle il sorriso?

A seguire, il piccolo concerto parlato “I segreti della zampogna”, a cura di Musicamorfosi, con protagonista assoluto Giuseppe Spedino Moffa, compositore, chitarrista, zampognaro e cantautore molisano, che tra musica colta, folk, canzone d’autore, virtuosismi e richiami alla tradizione popolare regalerà un live indimenticabile con il principe degli strumenti natalizi.