La famiglia Marley, UMe e Island Records onoreranno l’eredità di Bob Marley con una celebrazione durante tutto il 2025 per commemorare l’80° compleanno dell’Artista, l’importanza della sua musica e della lotta per giustizia sociale uguaglianza.

Le celebrazioni “Marley 80” avranno inizio con ‘Uprising’, un concerto-tributo in live streaming trasmesso dai Tuff Gong Studios della famiglia, a Kingston, Giamaica. Si esibiranno Artisti giamaicani celebri e meno noti, tra cui Mortimer, Bugle, Kumar Fyah, Naomi Cowan, Quan Dajai, Kelly Shane e Alexx A-Game. Molti di loro erano presenti nel film Bob Marley: One Love. Durante il live streaming saranno ripresentate alcune tra le migliori esibizioni dal vivo dei compleanni passati, singole esibizioni di alcuni Artisti, uno showcase della Bob Marley Foundation, e altro ancora.

Per godere di tutto questo basterà sintonizzarsi sul canale YouTube ufficiale di Tuff Gong TV per la diretta streaming: giovedì 6 febbraio, dalle ore 22 italiane.

«Celebrare l’80° compleanno di papà con il tema “Uprising” è un momento speciale per la nostra famiglia e i fan di tutto il mondo. Questo album rappresenta molto del suo spirito, con canzoni potenti come “Forever Loving Jah”, “Coming In From The Cold”, “Could You Be Loved” e “Redemption Song”, che continuano a ispirare generazioni», afferma Cedella Marley, CEO del Bob Marley Group of Companies. «Ogni anno onoriamo la sua eredità in un modo che unisce la nostra famiglia allargata, gli amici e i fan da ogni angolo del mondo. Questo 80° traguardo è un promemoria del suo eterno appello all’amore, alla resilienza e alla libertà».

Ulteriori festeggiamenti includono la prima puntata di “Bob Marley & I” con il regista, DJ e musicista britannico Don Letts, che racconta l’esperienza che gli ha cambiato la vita vedendo Bob Marley & The Wailers al famigerato Lyceum Theatre di Londra nel 1975. La prima puntata di “Bob Marley & I” e gli altri episodi in live streaming saranno trasmessi su Tuff Gong TV e sui canali ufficiali di Bob Marley.

Young Voices, in collaborazione con la Bob & Rita Marley Foundation, contribuiranno alle celebrazioni organizzando un ‘Singalong’ mondiale dalla Co-op Live Arena di Manchester, Inghilterra, domani, giovedì 6 febbraio, alle ore 16 italiane, per celebrare l’80° compleanno di Bob cantando il medley “Marley Magic“, una selezione dei più grandi successi di Bob Marley, tra cui “One Love”, “Jamming'”, “Three Little Birds” e altro ancora. Il coro Young Voices, composto da 8.000 elementi, canterà dal vivo dalla Co-op Arena mentre migliaia di altre persone si uniranno in tutto il mondo dando vita ad un emozionante tributo dedicato ad una delle figure musicali più celebrate al mondo. Bambini, insegnanti e genitori di tutto il mondo sono invitati a partecipare, unendosi alla celebrazione dalle loro scuole o case.

Cedella Marley racconta: «So che papà avrebbe un enorme sorriso stampato in faccia e sarebbe così orgoglioso di sapere che le sue parole di libertà, amore e unità vengono cantate da così tante belle giovani anime in tutto il mondo, più di 50 anni dopo averle scritte. È una grande testimonianza del potere della sua musica, che le sue canzoni risuonino più forti che mai e con ogni nuova generazione. Le canzoni di mio padre dicono verità universali ed è per questo che suonano così convincenti quando escono dalla bocca dei bambini come quando le ha registrate e cantate lui stesso». Con oltre 250.000 bambini di Young Voices UK e Young Voices USA, insieme a innumerevoli altri in tutto il mondo: un canto globale che promette di essere un momento di unità e gioia, diffondendo il messaggio di amore e pace di Bob Marley alle nuove generazioni.

La radio Tuff Gong di Bob Marley di SiriusXM (canale 19) presenterà una programmazione speciale per l’80° compleanno di Marley, che includerà una trasmissione in diretta streaming di “Uprising” di Tuff Gong TV. Il canale metterà in onda, inoltre, registrazioni della famiglia Marley e musica di Tuff Gong, l’etichetta di famiglia fondata da Marley. Saranno presenti il leggendario cantautore e performer Smokey Robinson, si alterneranno leggende del reggae, della dancehall e star contemporanee si alterneranno per tutta la giornata. Sarà possibile ascoltare il programma su Bob Marley’s Tuff Gong Radio il 6 febbraio, e verrà reso poi disponibile sull’app SiriusXM a partire dal 7 febbraio.

Un quarto di tutto il reggae ascoltato negli Stati Uniti è di Bob Marley. Legend è stato recentemente ricertificato 18 volte Disco di Platino dalla RIAA ed è il quattordicesimo album più venduto di tutti i tempi, nonché il terzo Greatest Hits più venduto nella storia degli Stati Uniti. La musica di Bob Marley trascende le generazioni, con un messaggio senza tempo di pace, amore, giustizia e unità, continuando a influenzare e rafforzare cuori e menti in tutto il mondo. La sua duratura eredità continua a plasmare e ispirare il mondo, lasciando un segno indelebile nella cultura popolare, dalla musica e dal cinema all’arte, al teatro, alla moda.

Ulteriori informazioni sugli eventi MARLEY 80 saranno rivelate nelle prossime settimane.

A proposito di Bob Marley

La musica di Bob Marley continua a ispirare generazioni su generazioni, poiché la sua eredità sopravvive attraverso il messaggio di amore, giustizia ed unità. In collaborazione con Tuff Gong e UMe, divisione di Universal Music Group, la famiglia Marley continuerà a garantire le massime qualità, integrità e cura per onorare l’eredità di Bob e per celebrare una delle figure più importanti e influenti del XX secolo.

Nel corso della storia, nessun artista ha dominato il mondo della musica come Bob Marley. Icona musicale, politica e spirituale di proporzioni mitiche, poeta e profeta, Marley è stato il primo artista giamaicano a dare voce alle lotte del suo popolo e alla cultura rastafariana, e il primo a guadagnare una fama mondiale.

‘Redemption Song’, pubblicata nel 1980 e tratta dal suo 9° album ‘Uprising’, è stata ispirata da un discorso del pan-africano Marcus Garvey ed è considerata da molti come una delle più grandi canzoni mai scritte nella cultura popolare.

In un’epoca in cui i disordini politici e l’oppressione sembrano più diffusi che mai, ‘Redemption Song’ mantiene una forza e un potere intensi e rappresenta una significativa testimonianza del messaggio di Bob Marley per il popolo. Il catalogo musicale di Bob Marley ha accumulato miliardi di stream e venduto milioni di album in tutto il mondo, mentre la sua raccolta di successi, ‘Legend’, rimane l’album reggae più venduto al mondo.

A proposito dell’album “Uprising”

Uprising è il 12° ed ultimo album in studio di Bob Marley and the Wailers, pubblicato il “Could You Be Loved” (che ha superato 1 miliardo di stream su Spotify). Marley ha usato l’album come una riaffermazione diretta della sua fede rastafariana attraverso canzoni come “Forever Loving Jah”, “Work”, “We and Dem” e “Redemption Song”.