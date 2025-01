Per il triennio 2024/2026 Cinisello Balsamo, per la terza volta, è stata dichiarata “Città che legge”.

La nostra città è dal 2020 nell’elenco dei 391 Comuni che hanno ottenuto tale qualifica che proviene dal Centro per il libro e la lettura – Istituto autonomo del MiBACT (Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo) che dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali – in collaborazione l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, per promuovere e valorizzare le Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità, sul proprio territorio, politiche pubbliche di promozione legate al mondo della lettura.

L’obiettivo perseguito è quello di sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura, vista come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita, individuale e collettiva.

Una Città che legge, infatti, è una città che può valersi di un buon servizio bibliotecario per l’accesso ai libri e alla lettura, oltre che promuovere festival, rassegne e iniziative di particolare interesse per chi vuole dedicarsi alla lettura.

Il riconoscimento consente poi ai Comuni insigniti di partecipare ai bandi indetti dal Centro per il libro e la lettura che premiano progetti meritevoli pensati per la promozione della lettura. In questi ultimi anni, ad esempio, il Pertini ha ottenuto contributi per circa 30mila euro per l’acquisto di libri, prevalentemente presso le librerie locali, e nel 2024 si è aggiudicata un finanziamento di 25mila euro per la realizzazione di iniziative, dentro e fuori il Centro Culturale Il Pertini, e con la collaborazione di scuole e associazioni che hanno sottoscritto il “Patto per la lettura”.

“Un riconoscimento rinnovato e volto allo sviluppo culturale e sociale della nostra comunità. Essere nuovamente Città che legge vuol dire poter continuare a incentivare e promuovere la lettura nelle diverse fasce di età, soprattutto nei più piccoli e nei giovani, e partecipare a nuovi bandi per realizzare iniziative per il territorio”. Ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Questa è una conferma di cui andiamo particolarmente orgogliosi, che continua a premiare l’impegno e la vocazione del nostro Centro Culturale, in primis, e che da sempre è attivo nel promuovere le attività di pubblica lettura tra i cittadini, ma anche tutti gli altri attori coinvolti in questi anni in iniziative diffuse”. Ha dichiarato l’assessore alla Cultura Daniela Maggi.