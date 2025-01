16 gennaio 2025 – Dopo il nuovo regolamento taxi e su richiesta degli operatori, Cinisello Balsamo, a poco più di un anno dall’avvio dell’iter, entra nel Bacino di Traffico del Sistema Aeroportuale Lombardo. Tale integrazione vuol dire maggiore disponibilità per soddisfare le necessità di un sistema di mobilità in crescita.

Ora con l’ingresso nel Bacino tutti i circa 100 titolari di licenze residenti in città potranno caricare utenti partendo proprio dalle postazioni cittadine, mentre prima erano solo 14 quelli autorizzati a farlo. Parliamo quindi di un servizio taxi a valenza sovracomunale con anche il vantaggio dell’omogeneità delle tariffe dei Comuni integrati e una maggior trasparenza per gli utenti.

“Missione compiuta. La richiesta a Regione Lombardia per l’ingresso di Cinisello Balsamo nel Sistema Aeroportuale Lombardo è stata accettata. E’ stato un lungo iter burocratico fatto di continui interlocuzioni sia con i tassisti titolari delle nostre licenze cittadine che con Regione Lombardia. E’ questa un’opportunità significativa per la nostra città, Comune di prima fascia nell’area metropolitana di Milano, che vive una fase di mobilità in costante incremento. Si arricchisce così l’offerta di trasporto pubblico con tariffe omogenee a tutto vantaggio degli utenti”. Ha spiegato il vice sindaco con delega alla Mobilità e Trasporti Giuseppe Berlino.

L’elevata mobilità in entrata e uscita dal territorio comunale, dal 2020 è sostenuta dall’aumentata attrattività del territorio per attività del terziario. Sono infatti numerose le società, anche multinazionali, e le aziende di servizi e commercio che qui hanno trasferito la propria sede. Il territorio cinisellese ospita poi anche importanti realtà industriali, nei settori dell’elettronica, della chimica, della meccanica e dell’abbigliamento che generano una notevole domanda in termini di mobilità individuale. Non mancano poi le strutture alberghiere e non alberghiere, due di tipo “business” con clientela che si sposta da e verso Milano o gli aeroporti.

Due le sedi ospedaliere che gravitano sul territorio: l’Ospedale Bassini, struttura ospedaliera tra le maggiori dell’area milanese e, sul confine con Sesto San Giovanni, l’ospedale multi-specialistico IRCCS MultiMedica a cui si aggiungono diversi centri ambulatoriali polispecialistici.

A Cinisello Balsamo non mancano poi associazioni e imprese operanti in ambito intrattenimento anche a livello interregionale. Infine, la posizione geografica: 11 km circa dall’aeroporto internazionale di Milano Linate e 37 da quello di Malpensa, senza altri collegamenti diretti e al confine con Comuni come Bresso e Paderno Dugnano, già integrati nel bacino.