L’ambito educativo, pietra miliare dello sviluppo di Cinisello Balsamo

18 marzo 2024 – Investimenti e servizi confermati per l’educazione e la formazione. L’obiettivo primario rimane quello di rendere protagonisti i giovani all’interno della società e nel mondo del lavoro, con grande attenzione per l’educazione e l’infanzia.

Nonostante tutto, e non senza sforzi, confermati tutti i servizi e investimenti sul futuro della nostra città. Rinnovato, quindi, il sostegno alle scuole paritarie per garantire alle famiglie la più ampia libertà nelle scelte educative, con un accordo quadriennale e un investimento di 200mila euro all’anno.

I fondi superiori a 350mila euro per il sistema integrato 0/6 andranno a supportare le attività come il rafforzamento del coordinamento pedagogico 0/6 in tutte le scuole statali, paritarie, nidi comunali ed accreditati con percorsi di formazione sia a livello cittadino che di ambito, i progetti sull’outdoor education anche in spazi extrascolastici e i voucher per i bambini che frequentano i nidi privati accreditati.

Ammontano a circa 260 mila euro gli stanziamenti previsti per le scuole statali cittadine per interventi di supporto alla scuola, sostegno del diritto allo studio e progettualità di carattere didattico-educativo: la qualità dei servizi, scolastici e prescolastici, sono ritenuti fondamentali per garantire un’istruzione libera che permetta l’accesso a tutti a prescindere dall’estrazione sociale e dalla posizione economica. Quindi mantenuti anche gli assegni di studio, per il trasporto e il supporto ai centri estivi.

Per la ristorazione scolastica sono stati stanziati circa 4 mln di euro e l’appalto ricomprende azioni e interventi sulla qualità e momenti formativi di educazione alimentare e contro lo spreco. Nessun aumento sulle tariffe, nonostante i maggiori oneri previsti per l’Amministrazione, per sostenere le famiglie sulla scelta di un tempo scuola educativo come quello della mensa.

Potenziamento dei servizi all’infanzia con una spesa di 3,6 mln di euro per i nidi, scelta di supporto ai neo genitori affinchè si vada sempre più a semplificare e conciliare il tempo lavoro con la vita privata.

Attenzione poi alla progettualità educativa anche attraverso le opere pubbliche. Ne è un esempio calzante il nuovo polo per l’infanzia (nido la Nave + infanzia Sempione) che nasce da una esigenza pedagogica all’avanguardia in grado di rispondere ai bisogni autentici di continuità con la prima infanzia e la formazione di una sezione primavera. È questa la vera sfida! Un investimento da 1,9 mln di euro anche a supporto di modelli educativi sul raccordo nido-infanzia.

“Il nostro sforzo è quello di continuare a fornire servizi e progettualità che garantiscano il benessere della persona e l’attenzione verso le richieste e le esigenze del mondo del lavoro attraverso un orientamento mirato” – ha spiegato l’assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro, Educazione e Infanzia Maria Gabriella Fumagalli che ha aggiunto – “All’interno di questo bilancio si riflettono scelte, priorità e progetti che vanno a delineare l’idea di un sistema educativo e modelli di istruzione che offrano competenze, continuità e collaborazione tra pubblico e privato. Costruire il futuro significa investire sui servizi educativi, e la nostra Amministrazione continua a farlo anche in una contingenza difficile come quella attuale”.

Comune di Cinisello Balsamo