le migliori scuole d'inglese a Milano

L’inglese è molte cose. È la lingua del business, la più utile quando si viaggia, quella dell’intrattenimento, la più utilizzata su internet e via dicendo. A confronto con altri idiomi come il tedesco, il russo o lo stesso italiano, per fare degli esempi, può sembrare difficile da apprendere, ma non è proprio così.

L’inglese ha una sua intrinseca difficoltà, legata anche a un aspetto sottolineato da diversi studenti di tutte le età: quello che manca di sovente è la motivazione, qualcosa che però un insegnante qualificato è in grado di stimolare, attraverso un piano di lezioni concepito a misura della persona, delle sue caratteristiche e dei suoi bisogni.

Ed è proprio questo ciò che contraddistingue le migliori scuole di inglese a Milano. Per scoprire di quali si tratta non vi resta che proseguire nella lettura di questo articolo.

MyES – My English School: la nuova didattica nell’insegnamento dell’inglese

MyES rappresenta una delle scuole più innovative nell’insegnamento dell’inglese, a Milano e non solo. È infatti presente in tutta Italia e persino nel panorama internazionale.

I suoi corsi si distinguono per il metodo innovativo MySmart English®, il quale vede al centro un percorso personalizzato, di matrice pratica e per questo efficace. In cosa consiste? Degli insegnanti madrelingua e native level certificati dalla comprovata esperienza stimolano un’attività di conversazione in piccoli gruppi, dando vita a scenari che possono verificarsi realmente.

Il risultato è una piena padronanza della lingua, con la possibilità di prepararsi al sostenimento delle migliori certificazioni internazionali. My English School è presente a Milano in sei sedi tutte di alto livello, situate nelle seguenti zone: Cadorna, Stazione Centrale, Porta Romana, Piazza de Angeli, Corso Sempione e Navigli. Dà inoltre modo di conseguire delle lezioni online, un aspetto quest’ultimo che contribuisce a rafforzare la motivazione negli studenti giovani e in quelli adulti.

Altre scuole d’inglese da prendere in considerazione

A Milano ci sono anche altre realtà interessanti presso cui studiare l’inglese e ottenere certificazioni riconosciute sia dal MIUR che all’estero. Ecco quali sono le migliori.

WorldBridge Language Service

Si tratta di un’agenzia che è attiva nel capoluogo lombardo e in provincia. La proposta è focalizzata su corsi di inglese, traduzioni simultanee, traduzioni documentali e vacanze studio, comprendendo dei summer camp dedicati a bambini e ragazzi.

World Bridge ha persino un canale no-profit, pensato per disoccupati e bambini immigrati che presentano difficoltà linguistiche all’interno delle scuole dell’obbligo.

English School

Accreditata presso il MIUR, English School è presente in diverse città italiane, tra cui Milano. Grazie alla collaborazione con enti, aziende, Università e Ministeri, questa scuola di lingue è piuttosto famosa e rappresenta una buona alternativa sia per i bambini che per gli adulti o addirittura gli anziani.

Scrambled Eggs

Una realtà più recente di quelle viste fino a questo momento, ma dall’alto potenziale: potremmo definirla il “rookie” all’interno di questa panoramica. Si distingue per gli insegnanti madrelingua altamente selezionati, l’approccio innovativo e l’uso di tecnologie all’avanguardia.

I corsi sono rivolti ad adulti, bambini e ragazzi, risultando preparatori al superamento delle principali certificazioni internazionali: IELTS, SAT e via dicendo. Tra i servizi più interessanti segnaliamo la simulazione d’esame SAT.