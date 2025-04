3 aprile 2025 – In arrivo in questi giorni nuove telecamere di videosorveglianza, installate in punti strategici del centro cittadino di Cinisello, in particolare nell’area circostante il Municipio e nelle vie di collegamento a Piazza Gramsci.

L’operazione è parte di un ambizioso progetto volto a migliorare la sicurezza urbana, potenziando i controlli e supportando un intervento tempestivo da parte delle Forze dell’Ordine.

Le nuove telecamere, che fanno parte di un’implementazione della centrale operativa, sono dotate di avanzate funzioni di analisi video.

L’acquisto e l’installazione sono stati interamente finanziati grazie al Fondo Unico di Giustizia, con una cifra di 63.800,00 euro.

Il progetto prevede il posizionamento di 5 telecamere in punti cruciali: Piazza del Salto, Vicolo Stretto, Piazza Confalonieri, nell’area circostante il Centro Culturale Il Pertini, e in Piazza Gramsci.

Ogni telecamera è collegata a un’unità di analisi video, che sfrutta l’intelligenza artificiale per rilevare anomalie e situazioni critiche in tempo reale. Gli alert generati verranno inviati direttamente ai dispositivi in uso dal personale della Polizia Locale, consentendo un intervento rapido e mirato.

“Il Comune continua a investire nella sicurezza e nella qualità della vita dei cittadini, Questo sistema avanzato di videosorveglianza si inserisce in un piano più ampio di modernizzazione e digitalizzazione della sicurezza cittadina, contribuendo a rendere la città più sicura e protetta per tutti i cittadini”, queste le parole del sindaco Giacomo Ghilardi

Le nuove telecamere non solo miglioreranno la sicurezza, ma rafforzeranno anche la collaborazione tra la Polizia Locale e altre forze dell’ordine, facilitando il monitoraggio delle aree urbane e il pronto intervento in caso di necessità.