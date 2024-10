Nuovi contributi per incrementare i sistemi di videosorveglianza presenti in città

3 ottobre 2024 – Il Ministero dell’Interno ha attribuito 63.817,15 euro a Cinisello Balsamo da destinare a iniziative in materia di sicurezza urbana, per incrementare i sistemi di videosorveglianza e quindi prevenire e contrastare i fenomeni delinquenziali.

A Cinisello Balsamo si procederà a finanziare l’acquisto e l’installazione di apparecchi tecnologici e sistemi di potenziamento delle sale operative che prevedano anche la loro interconnessione con ampliamento dell’attuale apparato di videosorveglianza già presente grazie all’aggiunta di 5 telecamere ad alta risoluzione da integrare nell’attuale sistema.

Si tratta di un’implementazione ottenuta attraverso l’impiego dell’Intelligenza Artificiale per consentire, in tempo reale e mediante specifici alert, il monitoraggio e la gestione ottimizzata degli ambienti urbani e delle aree critiche della città. L’utilizzo di algoritmi avanzati di visione artificiale consentirà poi di identificare incidenti o atti vandalici allertando direttamente le forze dell’ordine in caso di potenziali situazioni di pericolo. Tale tecnologia consentirà di rilevare fenomeni legati alla sicurezza stradale, al monitoraggio delle aree urbane e all’abbandono dei rifiuti sul territorio.

Il contributo per Cinisello Balsamo è una quota del Fondo Unico Giustizia suddiviso tra novantacinque Comuni italiani con popolazione residente compresa tra 50.000 e 99.999 abitanti, tra i quali rientra la nostra città. Tale fondo prevede che la cifra destinata a ogni Comune beneficiario sia investita in misure e tecnologie che promuovano la legalità attraverso un presidio rafforzato del territorio, lo sviluppo di programmi di rigenerazione urbana e la creazione di un sistema integrato di sorveglianza.

Ora i progetti previsti per il territorio cinisellese dovranno essere presentati alla Prefettura per la valutazione di coerenza e fattibilità.

“Un’altra buona notizia sul fronte sicurezza. Dopo aver incontrato il Prefetto Sgaraglia e dopo le operazioni di alto impatto sul territorio, con questo contributo ministeriale aggiungiamo azioni concrete per contrastare infrazioni e reati che abbassano il livello di sicurezza percepita dai cittadini”. Ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Grazie al Ministero è in arrivo un contributo che ci consentirà di migliorare l’apparato di sorveglianza del territorio e aumentare la sicurezza in città. L’introduzione di tecnologie avanzate renderanno le strumentazioni in dotazione alle forze dell’ordine più efficienti”. Ha commentato l’assessore alla Sicurezza Riccardo Malavolta.