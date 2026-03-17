Riapre la sede storica dello Sportello Energia del Comune di Milano

Milano, 17 marzo 2026 – È stata riaperta oggi, in corso Buenos Aires 22, all’angolo con via Giovanni Omboni, la sede storica dello Sportello Energia del Comune di Milano.

Grazie a questa riapertura, dopo diversi lavori di riqualificazione degli spazi, si consolidano le attività e si estende l’offerta dei servizi gratuiti portati avanti dallo Sportello Energia del Comune di Milano, in collaborazione di AMAT – Agenzia Mobilità Ambiente Territorio, servizi già attivi sia in presenza (su appuntamento) nella sede di via Sile 18, sia da remoto grazie al sito e alle consulenze telefoniche.

Gli spazi rinnovati dello Sportello Energia in corso Buenos Aires 22 sono stati riorganizzati sia per accogliere gli utenti durante il servizio sia per organizzare incontri, convegni e seminari o momenti di formazione riguardanti gli impianti termici.

Un servizio pensato e dedicato soprattutto a tecnici, imprese, ordini professionali, operatori e amministratori di condominio, figure sempre più coinvolte nell’efficientamento energetico degli edifici della città.

Nella sede di via Sile 18, lo Sportello Energia fornisce alla comunità anche altri servizi informativi legati al tema dell’energia: dall’efficienza energetica, ai consumi e al risparmio energetico; dai consigli sulla scelta delle tecnologie e delle fonti rinnovabili, ai chiarimenti su obblighi normativi fino al supporto nell’accesso ad eventuali incentivi esistenti.

“Riaprendo la sede storica dello Sportello Energia vogliamo rendere la transizione energetica sempre più vicina ai cittadini e alle cittadine, dando a tutte e tutti strumenti chiari e accessibili con l’obiettivo di raggiungere insieme traguardi ambiziosi, previsti anche dal nostro Piano Aria e Clima o da importanti progetti condivisi come il Climate City Contract, come la neutralità climatica e il miglioramento della qualità dell’aria e quindi della vita delle persone – ha spiegato l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi –. Per rendere la transizione energetica una transizione giusta, che non trascura sfide come la povertà energetica, dobbiamo partire dalla consapevolezza e dalla conoscenza. Per questo mi auguro che lo Sportello Energia in corso Buenos Aires, un luogo molto frequentato e ben collegato, diventi un punto di riferimento per tutta la città. Ringrazio quindi il Municipio 3 e AMAT che insieme a noi hanno lavorato alla riapertura di questo spazio”.

Comune di Milano