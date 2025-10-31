Ai dipendenti del Comune di Milano 2mila euro l’anno a integrazione del salario

Milano, 31 ottobre 2025 – I dipendenti del Comune di Milano riceveranno in busta paga il prossimo anno 2mila euro di salario accessorio, a integrazione della retribuzione prevista dal Contratto collettivo nazionale. Il premio pro capite per i circa 13mila lavoratori del Comune sarà garantito da uno stanziamento di circa 25 milioni di euro.

La destinazione delle risorse è stata definita in un preaccordo siglato dall’Amministrazione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori Fp Cgil, Csa e Uil Fpl, come esito del tavolo avviato le scorse settimane per definire l’impiego del Fondo Risorse Decentrate, destinato al personale non dirigente, che il Comune di Milano lo scorso luglio, in sede di variazione di Bilancio 2025, ha incrementato di circa un terzo (con 7,5 milioni di euro aggiuntivi) rispetto alle previsioni iniziali.

“Una vera e propria mensilità aggiuntiva – afferma Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro – è un traguardo importante che l’Amministrazione è in grado di finalizzare per migliorare le condizioni salariali e lavorative dei dipendenti del Comune di Milano grazie ad uno stanziamento ingente. In un momento storico come questo, le risorse messe in campo per integrare lo stipendio di 13mila lavoratrici e lavoratori rappresentano un segnale concreto di attenzione e di ascolto, che arriva a conclusione di un lungo lavoro di confronto”.

“Continuiamo a indirizzare le risorse pubbliche – spiega Emmanuel Conte, assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa – sugli strumenti che possono incidere sul presente delle persone e sul futuro della città, sulla sua capacità di includere e sul suo sviluppo. Con il nostro bilancio quest’anno compiamo uno sforzo importante per le retribuzioni delle nostre lavoratrici e dei nostri lavoratori, concordando con i loro rappresentanti che l’adeguamento dei salari, invocato anche dal presidente Mattarella, è un’urgenza sociale rispetto al crescere del costo della vita, un intervento di giustizia e un riconoscimento del valore del lavoro e dei servizi pubblici”.

Le integrazioni salariali per i dipendenti del Comune prevedono anche gli aumenti della indennità destinate ad alcune categorie di lavoratori. Per gli agenti della Polizia locale si passa da 7,5 a 11,25 euro al giorno, nonché da 10 a 15 euro al giorno per chi è impegnato in servizio esterno, mentre per il personale educativo l’indennità giornaliera passa da un euro a 4 euro a partire dallo scorso 1° settembre. Una ulteriore richiesta che riguarda il personale tecnico dei lavori pubblici verrà valutata in vista della firma dell’accordo definitivo.

