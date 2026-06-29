Contributi per arredi, ausili per disaliblità e interventi di riqualificazione nelle case popolari

Milano, 29 giugno 2026 – Ammontano complessivamente a 200mila euro i contributi che l’Amministrazione ha deciso di destinare agli inquilini degli alloggi pubblici di proprietà del Comune di Milano che hanno acquistato arredi o elettrodomestici a basso impatto ambientale, comperato ausili e dispositivi per la disabilità o hanno effettuato piccoli interventi di riqualificazione nell’alloggio in cui abitano, al fine di migliorare la loro qualità di vita e l’efficienza energetica dell’appartamento pubblico.

Gli indirizzi riguardanti le due misure sono stati approvati nel corso dell’ultima seduta di Giunta.

Nel dettaglio, la prima misura prevede l’erogazione di un aiuto economico, finalizzato a coprire il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di dotazioni per l’alloggio – elettrodomestici e arredi – e servizi annessi a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica (sono compresi, ad esempio, mobili della cucina, cappe, lavelli, box doccia, lavabo…), che permettano di contrastare il ‘caro bolletta’, contenendo l’incremento dei costi energetici. Il contributo viene riconosciuto anche per l’acquisto di ausili a favore di persone con disabilità e di dispositivi volti a garantire una migliore qualità di vita a chi ha una difficoltà motoria, anche temporanea.

In questo caso, l’importo del contributo va da un minimo di 250 euro a un massimo di 2mila euro per gli inquilini che abbiano rinunciato all’uso del gas o appartenenti alle fasce di protezione e di accesso in sede di cambio di alloggio disposto d’ufficio; e fino a un massimo di 1.500 euro per gli altri inquilini.

La seconda misura riguarda la concessione di un sostegno economico per coloro che abbiano effettuato, previa autorizzazione del gestore, specifici interventi di riqualificazione dell’immobile, volti a garantire sostenibilità ambientale, risparmio energetico, sicurezza e migliore fruibilità degli spazi anche da parte di persone con disabilità.

L’importo erogabile copre il 50% del costo totale sostenuto, fino a un massimo di 3mila euro.

L’avviso, con i requisiti richiesti agli inquilini per accedere ai benefici, sarà pubblicato nelle prossime settimane.

“Crediamo molto in questa operazione – commenta l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica Fabio Bottero –. La sostituzione di vecchi arredi ed elettrodomestici con dispositivi e dotazioni che garantiscano risparmio energetico e una maggiore tutela dell’ambiente, così come l’acquisto di ausili per persone con disabilità e la realizzazione di interventi per una maggiore fruibilità, sicurezza ed efficienza della casa in cui si vive possono incidere in maniera significativa sulla gestione economica dei nuclei familiari che abitano negli alloggi pubblici e già si trovano in condizioni di fragilità. Ecco perché, sulla scia di quanto fatto negli anni passati, abbiamo deciso di rifinanziare il sostegno destinato agli inquilini delle case popolari: grazie a queste due linee di contributo, che ampliano la gamma delle spese ammissibili, intendiamo sostenerli e coinvolgerli fattivamente nel miglioramento della qualità della vita e dell’abitare degli stabili ERP del Comune”.