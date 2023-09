Informagiovani Milano

Parte il 15 settembre il laboratorio per giovani interessati a sviluppare un progetto professionale autonomo. Chiedi un colloquio sulla piattaforma o via mail a informagiovani@comune.milano.it

Il progetto formativo è rivolto a giovani donne e uomini che siano interessati a sviluppare un loro progetto professionale che possa incontrare le necessità attuali del mercato del lavoro. Il percorso, composto da quattro tappe, si svolgerà nella fascia oraria mattutina.

Obiettivi

Si tratta di un accompagnamento di gruppo, adatto a giovani donne e uomini che hanno bisogno di capire a che punto sono del loro percorso, definire i prossimi passi, capire quali strumenti possono essere adatti per lavorare sul proprio progetto professionale o imprenditoriale.

Attraverso i 4 moduli impareranno a mappare le proprie risorse e competenze, raccogliere informazioni sui bisogni del mondo del lavoro, definendo così il loro progetto di sviluppo personale, che può esitare sia in progetto professionale sia imprenditoriale, oltre che di crescita personale. Infine individueranno e delineeranno le azioni necessarie affinché il loro progetto professionale o l’idea progettuale veda la luce.

Tempistiche e durata

L’accompagnamento è composto da 5 incontri per una durata complessiva di 14 ore. Il periodo di tempo compreso è circa 1 mese e mezzo. Il Laboratorio si terrà in presenza presso la sede di Shareradio in via Pietro Borsieri, 12.

Modalità di sommonistrazione dei servizi (in presenza/online/misto)

La modalità di erogazione sarà in presenza, secondo le modalità che verranno comunicate all’utente a seguito dell’iscrizione.

Tipologia di percorso offerto

Il percorso si svolge in piccoli gruppi di minimo 4 e massimo 8 partecipanti.

Beneficiari

Giovani di età compresa tra i 16/34 anni