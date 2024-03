Cos’è il decluttering?

Il decluttering è la pratica di liberarsi dagli oggetti non più necessari o desiderati. Si tratta di un processo che aiuta a liberare spazio nelle proprie case, ma anche a livello mentale e emotivo.

I lombardi e il decluttering secondo una ricerca recente:

Più di 8 lombardi su 10 hanno comprato oggetti che poi hanno usato poco o mai. Considerano la primavera il momento perfetto per fare decluttering. Gli oggetti di cui ci si libera più frequentemente sono: abbigliamento (32%) e accessori da cucina (27%). I prodotti più comunemente accumulati sono: libri (38%), vecchi dispositivi elettronici (33%) e utensili da cucina (31%). L’87% dei lombardi ha venduto almeno un oggetto usato nella propria vita. Il motivo principale per cui i lombardi vendono oggetti usati è per avere un guadagno extra (49%). Il 19% dei lombardi ritiene di poter guadagnare oltre 500€ vendendo i propri oggetti inutilizzati su una piattaforma di vendita. Il 59% dei lombardi prenderebbe in considerazione l’utilizzo di una piattaforma per vendere oggetti che non usano più.

Come fare e perché farlo

Libera spazio nelle vostre case.

Vi aiuta a vivere con meno stress.

Vi permette di risparmiare denaro.

Vi aiuta a essere più consapevoli dei vostri acquisti.

Promuove un approccio positivo all’economia circolare e uno stile di vita più sostenibile.

Decidete cosa tenere e cosa buttare.

Donate gli oggetti in buone condizioni che non usate più.

Vendete gli oggetti di valore che non usate più.

Riciclate gli oggetti che non possono essere donati o venduti.

Imparate a vivere con meno cose.

Il decluttering è un processo semplice che può portare a grandi benefici. Se vi sentite sopraffatti dai vostri beni materiali, il decluttering può aiutarvi a liberare spazio nella vostra casa e nella vostra vita.