Amazon e Anthropic

Amazon, il colosso dell’e-commerce globale, ha dichiarato l’intenzione di investire fino a 4 miliardi di dollari nell’azienda di intelligenza artificiale Anthropic, assumendo una quota di minoranza nella società. La mossa sottolinea l’aggressiva spinta di Amazon verso l’intelligenza artificiale, nel tentativo di tenere il passo con rivali come Microsoft e Alphabet (Google).

Chi è Anthropic

Anthropic è stata fondata circa due anni fa da ex dirigenti della ricerca OpenAI (la società che ha sviluppato ChatGPT) e ha recentemente presentato il suo nuovo chatbot AI chiamato Claude 2. Con tale mossa è evidente che la società fondata da Jeff Bezos stia cercando di capitalizzare l’entusiasmo e le promesse della cosiddetta IA generativa, che comprende tecnologie come la già rammentata ChatGPT di OpenAI e – appunto – il chatbot Claude di Anthropic.

E così, lunedì le due aziende hanno dichiarato di aver avviato una collaborazione strategica per far progredire l’IA generativa e la startup ha scelto Amazon Web Services come principale fornitore di cloud. Anthropic ha dichiarato che fornirà ai clienti AWS l’accesso anticipato a funzioni esclusive per la personalizzazione dei modelli e le capacità di messa a punto, e che intende utilizzare semiconduttori personalizzati progettati da AWS per addestrare i modelli di base che sono alle fondamenta delle sue applicazioni di intelligenza artificiale.

I modelli fondazionali sono programmi di IA di grandi dimensioni addestrati su grandi quantità di dati in modo da poter essere adattati per risolvere un’ampia gamma di compiti.

Come sta andando il business dell’intelligenza artificiale

Nel corso di quest’anno è stata l’azienda di chip Nvidia quella che ha registrato i maggiori guadagni dal boom dell’intelligenza artificiale generativa: il prodotto chiave di Nvidia in questo senso è infatti un tipo di semiconduttore – l’unità di elaborazione grafica – che può essere utilizzato per addestrare enormi modelli di IA. A un certo punto dell’anno le azioni di Nvidia erano state in grado di registrare addirittura un’impennata di oltre il 200%, con l’azienda che ha potuto facilmente superare superato le previsioni finanziarie grazie alla crescente adozione dell’IA.

In un certo senso, l’accordo di Amazon con Anthropic mira a dimostrare che esistono chip alternativi che possono essere utilizzati per applicazioni di IA. Di fatti, i clienti di AWS potranno basarsi sui modelli di AI di Anthropic tramite Amazon Bedrock, il servizio che consente ai clienti di creare applicazioni di AI generativa nel cloud tramite modelli esistenti, anziché addestrare i propri modelli.

Perché Amazon sta investendo in questa direzione

La mossa è evidente dimostrazione di come Amazon stia cercando di posizionarsi come operatore di riferimento per l’IA. Il gigante dell’e-commerce progetta infatti i propri chip per l’addestramento di enormi modelli di IA e attraverso Amazon Bedrock vuole che anche i propri clienti possano progettare le applicazioni di IA generativa utilizzando modelli esistenti, che vengono tutti eseguiti sul cloud di Amazon.

Dal canto suo Anthropic conta già alcuni finanziatori piuttosto noti, come Google e Salesforce Ventures, i quali – come Amazon – non desiderano evidentemente accumulare ritardi rispetto agli impieghi di Microsoft nel produttore di ChatGPT OpenAI, avvenuti a gennaio.