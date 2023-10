18 ottobre 2023 – A Cinisello Balsamo riflettori puntati sul mondo del lavoro per un’intera settimana: workshop, laboratori, networking, incontro di domanda e offerta ma anche eventi fuori salone nelle aziende. Dal 13 al 17 novembre 2023, nella storica Villa Ghirlanda Silva, andrà in scena “Job week”, dedicata alle tematiche del lavoro e dell’imprenditorialità.

Un’occasione unica per laureati, neolaureati, diplomati e cittadini in cerca di occupazione per prendere contatti con le aziende del territorio e farsi conoscere, e per le imprese che potranno presentare le loro attività, i campi di ricerca e sviluppo oltre a confrontarsi su differenti tematiche, in uno scambio virtuoso.

L’iniziativa è promossa dal Tavolo del Lavoro, istituito nel 2022 dal sindaco Giacomo Ghilardi in partnership con 16 realtà di rilievo locale e nazionale, associazioni di categoria, ordini professionali e imprese: Aiman, Ance, Apa Confartigianato, Ainm, Assolombarda, CbComm, ConfCommercio Milano, ConfCooperative, Confesercenti Milano, Fiaip, Legacoop, Ordine degli Avvocati, Ucimu, Unione Artigiani, Cdo, Progetto DI. Insieme a AFOL e le scuole professionali e ITS: Fondazione Mazzini, Salesiani/Cnos, Ciofs.

Saranno messi a disposizione di chi cerca lavoro tutti gli strumenti necessari: dalla scrittura del cv ai contratti di lavoro fino alle opportunità concrete di impiego o per mettersi in proprio. Un momento per conoscere le prospettive professionali che il nostro territorio offre e anche per toccare con mano e conoscere dall’interno le aziende più prestigiose grazie agli eventi “fuori salone”.

Nel dettaglio, durante la settimana saranno realizzati 5 workshops su temi quali le prospettive professionali presenti sul territorio, il valore del talento, i contratti, la sicurezza e la formazione, l’autoimprenditorialità. Ci sarà anche un evento speed date per i candidati che vogliono sedersi al tavolo con l’azienda per consegnare il cv ed effettuare un piccolo colloquio di prima conoscenza. Ad arricchire e dare più valore all’iniziativa, i “fuori salone”, ossia incontri presso le aziende: Geico, Lutech, Malvestiti, Uniabita, Rialto Spa (Il Gigante), RoadHouse, Italfarmaco.

Presenti per tutta la durata della “Job week”, nella sala al piano terra di Villa Ghirlanda, i corner degli enti formativi, di Afol e delle associazioni.

“In questo anno di lavoro del Tavolo abbiamo dato vita ad un efficace e sinergico sistema di rete tra le realtà pubbliche e private, con incontri periodici e la condivisione di obiettivi – ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi –. La job week vuole essere un’opportunità concreta, sia per le aziende presenti sul nostro territorio, sia per i giovani che stanno costruendo il loro futuro professionale che per chiunque debba ricollocarsi. Cinisello Balsamo è una città con un sistema imprenditoriale significativo, caratterizzato da tante eccellenze. Il nostro desiderio è di rendere un concreto servizio di messa in rete di domanda/offerta, per sostenere il sistema e valorizzarlo al meglio”.