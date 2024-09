Con la fine dell’estate che vede un massiccio afflusso di viaggiatori di ritorno dalle vacanze, l’esperienza di viaggio non si limita alla destinazione. Infatti, l’aeroporto di partenza e di arrivo svolge un ruolo cruciale nella percezione complessiva del viaggio.

Per aiutare i viaggiatori a pianificare al meglio i propri spostamenti, Holidu (www.holidu.it), piattaforma di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra le maggiori d’Europa, ha analizzato i dati di Google Maps per stilare una classifica dei migliori aeroporti d’Europa per il 2024. Basata su migliaia di recensioni e valutazioni, questa guida evidenzia gli aeroporti che offrono esperienze eccezionali, aiutando i viaggiatori a fare scelte informate e godersi al meglio il proprio viaggio.

Scopri la classifica completa:

I migliori aeroporti d’Europa del 2024

Posizione Aeroporto Città Paese Punteggio su Google Maps Numero di recensioni su Google Maps 1 Istanbul Airport Istanbul Turchia 4.4 101956 2 Francisco de Sá Carneiro Airport Porto Portogallo 4.4 26608 3 Athens International Airport Atene Grecia 4.3 42920 4 Vaclav Havel Airport Prague Praga Cechia 4.3 26441 5 Zürich Airport Zurigo Svizzera 4.3 26317 … … … … …

Aeroporto di Istanbul

Punteggio Google Maps: 4,4

Numero di recensioni: 101956

L’aeroporto di Istanbul è in vetta alla classifica dei migliori aeroporti in Europa secondo le recensioni di Google. Con un impressionante punteggio di 4,4 basato su 101956 recensioni, ha convinto e meritato l’apprezzamento dei viaggiatori di tutto il mondo. L’aeroporto di Istanbul conferma così il suo status di leader, combinando efficienza, comfort e servizi di qualità. Un risultato notevole che sottolinea l’eccellenza delle infrastrutture turche, fonte di orgoglio sia nazionale che internazionale.

Aeroporto Francisco de Sá Carneiro di Porto

Punteggio Google Maps: 4,4

Numero di recensioni: 26608

In un notevole sviluppo, l’aeroporto Francisco de Sá Carneiro di Porto ha raggiunto il secondo posto tra i migliori aeroporti europei secondo le recensioni di Google. Con un punteggio impressionante di 4,4 su Google Maps e oltre 26.608 recensioni, l’aeroporto ha dimostrato un miglioramento significativo rispetto all’anno precedente. Un risultato fantastico che testimonia l’impegno costante dell’aeroporto verso l’eccellenza e la soddisfazione dei clienti.

Aeroporto Internazionale di Atene

Punteggio Google Maps: 4,3

Numero di recensioni: 42920

L’Aeroporto Internazionale di Atene si è aggiudicato il terzo posto nella classifica dei migliori aeroporti in Europa, secondo le recensioni di Google. Con un punteggio di 4,3 su Google Maps, basato su 42.920 recensioni, l’aeroporto continua a brillare nel settore dei viaggi. Questo risultato conferma l’impegno costante dell’aeroporto nell’offrire un’esperienza di viaggio eccezionale ai suoi passeggeri.

Aeroporto Václav Havel di Praga

Punteggio Google Maps: 4,3

Numero di recensioni: 26441

L’Aeroporto Václav Havel di Praga si posiziona al quarto posto nella classifica dei migliori aeroporti europei, secondo le recensioni di Google. Con un punteggio di 4,3 basato su 26.441 recensioni, l’aeroporto ceco si distingue per l’efficienza dei suoi servizi e la qualità dell’esperienza offerta ai viaggiatori. I passeggeri apprezzano particolarmente la pulizia e l’organizzazione, rendendo l’aeroporto di Praga uno degli hub più affidabili e ben gestiti del continente. Questa posizione di rilievo riflette l’impegno dell’aeroporto nel garantire un servizio di alta qualità in ogni aspetto del viaggio.

Aeroporto di Zurigo

Punteggio Google Maps: 4,3

Numero di recensioni: 26317

Al quinto posto troviamo l’Aeroporto di Zurigo, con un punteggio di 4,3 basato su 26.317 recensioni su Google Maps. Conosciuto per l’eccellenza dei suoi servizi e l’attenzione ai dettagli, l’aeroporto svizzero è un punto di riferimento per comfort ed efficienza. I viaggiatori elogiano la facilità di navigazione all’interno dello scalo, la puntualità e la qualità delle strutture. L’Aeroporto di Zurigo si conferma una scelta di primo livello per chi cerca un’esperienza di viaggio senza stress, consolidando il suo prestigio nel panorama aeroportuale europeo.

Gli aeroporti italiani e la loro posizione in classifica

Posizione Aeroporto Città Punteggio su Google Maps Numero di recensioni su Google Maps 14 Aeroporto Leonardo da Vinci-Fiumicino Roma 4,2 44043 19 Aeroporto di Milano-Linate Milano 4,2 15055 48 Aeroporto di Milano-Malpensa Milano 3,8 30552 49 Aeroporto Internazionale di Orio al Serio Milano 3,8 25854 51 Aeroporto Internazionale di Napoli Napoli 3,8 18230 …

Aeroporto Leonardo da Vinci-Fiumicino

Punteggio Google Maps : 4,2

Numero di recensioni : 44043

L’Aeroporto Leonardo da Vinci-Fiumicino di Roma si posiziona al 14° posto nella classifica dei migliori aeroporti d’Europa ed è il primo aeroporto italiano con un punteggio di 4,2 basato su 44.043 recensioni su Google Maps. Fiumicino è uno dei principali hub italiani e viene apprezzato dai viaggiatori per l’ampiezza delle sue strutture e l’efficienza dei servizi. I passeggeri lodano anche la varietà di negozi e ristoranti, così come la qualità del servizio clienti. L’aeroporto romano continua a rappresentare un punto di riferimento per il trasporto aereo in Italia e in Europa.

Aeroporto di Milano-Linate

Punteggio Google Maps: 4,2

Numero di recensioni : 15055

Al 19° posto si colloca l’Aeroporto di Milano-Linate, che ottiene un punteggio di 4,2 su Google Maps basato su 15.055 recensioni. Nonostante le sue dimensioni più contenute rispetto a Fiumicino, Linate viene apprezzato per la sua praticità e vicinanza al centro di Milano, offrendo un’esperienza di viaggio rapida e funzionale. I viaggiatori apprezzano la pulizia e l’organizzazione, rendendolo una scelta popolare per chi viaggia per affari o per brevi soggiorni nella città lombarda.

Aeroporto di Milano-Malpensa

Punteggio Google Maps: 3,8

Numero di recensioni: 30552

Con un punteggio di 3,8 su 30.552 recensioni, l’Aeroporto di Milano-Malpensa si posiziona al 48° posto. Malpensa è il principale aeroporto internazionale di Milano, apprezzato per la sua vasta offerta di voli intercontinentali. Tuttavia, alcuni passeggeri segnalano criticità riguardo ai tempi di attesa e alla gestione dei servizi. Nonostante ciò, l’aeroporto rimane una scelta strategica per chi viaggia verso destinazioni lontane.

Aeroporto Internazionale di Orio al Serio

Punteggio Google Maps: 3,8

Numero di recensioni : 25854

L’Aeroporto di Orio al Serio, situato vicino a Bergamo, si trova al 49° posto con un punteggio di 3,8 basato su 25.854 recensioni. Questo aeroporto è molto frequentato dai viaggiatori che scelgono compagnie aeree low-cost. Viene apprezzato per l’efficienza nei collegamenti e la vicinanza a Milano, anche se alcuni passeggeri lamentano i tempi di attesa durante i periodi dell’anno con maggiore affollamento.

Aeroporto Internazionale di Napoli

Punteggio Google Maps: 3,8

Numero di recensioni: 18230

Con un punteggio di 3,8 su 18.230 recensioni, l’Aeroporto Internazionale di Napoli si posiziona al 51° posto. L’aeroporto partenopeo è lodato per la sua accessibilità e per i collegamenti con il resto del sud Italia e delle isole, ad esempio con la Sicilia. Tuttavia, alcune recensioni segnalano miglioramenti necessari nella gestione delle strutture e dei servizi per i passeggeri.

Metodologia

Questa classifica è stata realizzata estraendo la valutazione media di Google Maps e il numero di recensioni dei 100 aeroporti più frequentati d’Europa in base al numero di passeggeri. Con questi dati di Google Maps, Holidu ha poi ordinato gli aeroporti dal punteggio più alto a quello più basso, dando priorità a quelli con il maggior numero di recensioni in caso di parità nel punteggio. Tutti gli aeroporti in Russia, Ucraina così come quelli non operativi sono stati esclusi da questa classifica.