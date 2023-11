28 novembre 2023 -Dopo l’approvazione del nuovo regolamento taxi, Cinisello Balsamo, su richiesta degli operatori del servizio su Cinisello Balsamo, avvia l’iter per l’integrazione al Bacino di Traffico del Sistema Aeroportuale Lombardo. Tale integrazione avrà ricadute positive in termini di disponibilità e andrà a soddisfare le necessità di un sistema di mobilità in crescita, garantendo i collegamenti alle future aree di espansione di Cinisello Balsamo.

L’ingresso nel Bacino, infatti, consentirà anche al centinaio circa di titolari di licenze residenti in città di esercitare l’attività partendo proprio da Cinisello Balsamo nel caricare utenti, andando ad aumentare l’offerta. Oggi solo i 14 titolari di licenza autorizzati possono caricare utenti dalle postazioni presenti in città.

Il trasporto pubblico locale, gestito mediante un servizio taxi non più circoscritto al solo ambito comunale ma bensì sovracomunale, avrà l’ulteriore vantaggio dell’omogeneità delle tariffe dei Comuni integrati e una maggior trasparenza per gli utenti.

Il Comune di Cinisello Balsamo ha una posizione strategica: è situato a una distanza di circa 11 km dall’aeroporto internazionale di Milano Linate e 37 da quello di Malpensa, con i quali non è collegato direttamente con il trasporto pubblico locale. Confina poi con i Comuni di Bresso e Paderno Dugnano, già integrati nel bacino. Sul territorio, già dagli anni ‘60 è attivo il servizio di taxi con 14 autorizzazioni taxi e da oltre 5 anni non si registrano nuove autorizzazioni.

Tuttavia la città si caratterizza per un’elevata mobilità in entrata e uscita dal territorio comunale, accresciuta ulteriormente dal 2020 anche per la presenza di un consistente tessuto produttivo terziario, nel quale si inseriscono numerose società, molte delle quali multinazionali, e di aziende di servizi e commercio. Il territorio cinisellese ospita poi anche importanti realtà industriali, nei settori dell’elettronica, della chimica, della meccanica e dell’abbigliamento che generano una notevole domanda in termini di mobilità individuale.

Non mancano poi le strutture alberghiere e non alberghiere, di cui due del tipo “business hotel”, tutte destinate soprattutto a una clientela che si sposta prevalentemente per motivi di lavoro verso la vicina città di Milano o diretta ai maggiori aeroporti lombardi. In aggiunta anche l’Ospedale Bassini, struttura ospedaliera tra le maggiori dell’area milanese e in territorio di Sesto San Giovanni, ma in prossimità dei confini con Cinisello Balsamo l’ospedale multi-specialistico IRCCS MultiMedica a cui si aggiungono diversi centri ambulatoriali polispecialistici. Sono, altresì, presenti associazioni e imprese che operano nel campo dell’intrattenimento, alcune delle quali conosciute anche in ambito interregionale. Una realtà siffatta risulta particolarmente apprezzabile e adatta ad un incremento dell’offerta di servizio taxi.

“La richiesta a Regione Lombardia per l’ingresso di Cinisello Balsamo nel Sistema Aeroportuale Lombardo è un’opportunità per la nostra città che, in quanto Comune di prima fascia nell’area metropolitana di Milano, è in progresso e costante sviluppo. Con quest’azione miriamo a dare risposte tempestive alla richiesta di servizi adeguati a una mobilità in crescita e di qualità”. Ha spiegato il vice sindaco con delega alla Mobilità e Trasporti Giuseppe Berlino.