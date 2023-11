Lunedì 13 novembre via alla prima edizione di “Job week”

10 novembre 2023 – Cinisello Balsamo punta sul lavoro. Lunedì 13 novembre si inaugura la prima edizione dell’evento dedicato a chi cerca e offre impieghi. In calendario workshop, incontri in azienda, corner informativi e speed date di incrocio domanda/offerta.

Il primo appuntamento si svolgerà proprio lunedì 13, alle ore 11.00, presso la sede di AMF -Azienda Multiservizi Farmacie, in via Verga 113, con un incontro dedicato al lavoro negli Enti pubblici. Comune di Cinisello Balsamo, AMF e Nord Milano Ambiente parleranno delle caratteristiche lavorative nei loro diversi contesti.

Dopo questo workshop inaugurale, durante il quale è previsto anche l’intervento delle istituzioni cittadine, Job week entrerà nel vivo, da martedì 14 a venerdì 17 novembre presso Villa Ghirlanda Silva, dove al mattino è previsto sempre un workshop da abbinare con la visita ai corner aziendali allestiti e a disposizione di chi cerca informazioni su opportunità di lavoro e altro.

Sedici le realtà, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e le imprese rappresentati: Aiman, Ance, Apa Confartigianato, Ainm, Assolombarda, CbComm, ConfCommercio Milano, ConfCooperative, Confesercenti Milano, Fiaip, Legacoop, Ordine degli Avvocati, Ucimu, Unione Artigiani, Cdo, Progetto DI.

Insieme AFOL e le scuole professionali e ITS: Fondazione Mazzini, Salesiani/Cnos, Ciofs. I corner saranno accessibili, in modo libero e gratuito, dalle ore 10 alle ore 13 al mattino e ancora dalle ore 14.30 alle ore 16.30 al pomeriggio fino a giovedì 16 novembre. Venerdì 17, poi, in chiusura di evento, uno speed date dedicato a chi desidera un contatto più “formale” con l’azienda per consegnare il cv ed effettuare un primo piccolo colloquio conoscitivo.

Parteciperanno: Impredil Gelfi srl, Consorzio Cometal; Impresa Vinci srl; La Trave srl; Roadhouse spa; Rialto – Il Gigante spa e Tecnocasa.

Tutti gli appuntamenti di Job Week sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione sul sito del Comune di Cinisello Balsamo all’indirizzo: https://bit.ly/3QYE9Kh

Sempre sul sito del Comune è possibile consultare il programma completo degli appuntamenti che compongono la Job Week: dagli argomenti ai relatori dei workshop; dalle aziende alle scuole partecipanti, orari e aggiornamenti.