Italian Design Day – Consolato d’Italia a Detroit

L’Italian Design Day (IDD), alla sua ottava edizione, è stato celebrato a Detroit con una serata di innovazione, creatività e collaborazione, mostrando le entusiasmanti possibilità dell’intelligenza artificiale e della robotica nel campo dell’architettura e del design, nonché le incredibili donne dietro a tali sviluppi tecnologici (in omaggio anche al mese internazionale delle donne).

L’evento di quest’anno, ospitato dalla Console Allegra Baistrocchi, ha avuto un focus speciale sull’intelligenza artificiale (AI) e sul suo impatto sulla comunità dell’architettura e del design e prevedeva un discorso di apertura della Dott.ssa Sara Codarin, professoressa italiana presso la Facoltà di Architettura e Design della Lawrence Technological University.

Il Console Baistrocchi ha iniziato il suo intervento ringraziando il Dr. Sobh, Presidente della Lawrence Tech, e il Dr. Karl Daubman, Preside della Facoltà di Architettura e Design, per le loro parole di apertura e il sostegno, nonché la gratitudine alla Prof.ssa Codarin per ciò che averebbe presentato.

L’evento ha evidenziato l’impegno dell’Italia a favore dell’innovazione dell’AI, con la Console Baistrocchi che ha sottolineato l’attenzione della Primo Ministro Giorgia Meloni sul tema, indicato come priorità chiave della Presidenza italiana del G7 (e del vertice del G7 che si svolgerà in Puglia dal 13 al 15 giugno) e un impegno congiunto di Italia e Usa, come dimostra il recente incontro bilaterale con il presidente Biden. Nel sottolineare l’importanza dello sviluppo etico dell’AI – evidenziando la necessità di porre l’essere umano, i suoi diritti e i suoi bisogni al centro dell’avanzamento tecnologico – con riferimento alla bellezza e al design, non è passata inosservata la centralità dell’intelligenza umana alla sua base.

La celebrazione dell’Italian Design Day è proseguita poi con una discussione sui contributi dell’Italia all’intelligenza artificiale e alla robotica con l’esperienza della Codarin alla LTU con la robotica, nonché una presentazione del progetto “Rome-ing Around” guidato dal Prof. Daubman e dalla Prof.ssa Codarin e giunto alla sua terza edizione. Questo progetto ha offerto agli studenti un’esperienza coinvolgente a Roma, concentrandosi sul suo significato storico e architettonico. La serata ha incluso anche una mostra dei lavori degli ultimi studenti di “Rome-ing”, prodotti con l’intelligenza artificiale, che mettevano in risalto i loro progetti e concetti innovativi, oltre a robot che creavano diverse forme di opere d’arte (sia in 2D che in 3D) basate sui prompt indicati dagli studenti stessi, come la longitudine e la latitudine del Consolato d’Italia a Detroit o dei monumenti che avevano visitato a Roma.

L’evento è stato anche l’occasione per la Console Baistrocchi di sottolineare la partecipazione del Michigan (sia con la partecipazione della LTU che del College for Creative Studies) al prossimo Salone del Mobile, la più importante fiera mondiale del mobile e dell’arredamento, che si terrà a Milano nel mese di aprile. Auspicando che ci sia sempre più #ItalyinDetroit e #MichiganinItaly creando ulteriori opportunità di collaborazione tra Michigan e Italia nella promozione dell’agenda del design, è intervenuta anche la professoressa italiana Maria Luisa Rossi del CCS per evidenziare l’importanza dell’internazionalizzazione del design di Detroit.

La Console Baistrocchi ha rimarcato l’importanza dell’emancipazione femminile, sottolineando l’impegno dell’Italia nella promozione della parità di genere. Ha messo in rilievo i risultati ottenuti dalle donne italiane in vari campi, proprio con esempi come la Prof.ssa Codarin e la Prof.ssa Rossi, nella celebrazione del Mese internazionale della donna.