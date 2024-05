Milano si conferma una delle città più attrattive d’Europa per quanto riguarda il mercato immobiliare e, in fondo, non deve stupire che anche quando il Paese soffriva il picco della crisi del real estate tricolore, il capoluogo lombardo riusciva comunque a ottenere discrete prestazioni.

Ma quali sono le zone su cui conviene investire nel 2024? Abbiamo cercato di prevedere come potrebbero evolversi i prezzi e le compravendite nelle principali aree della metropoli, utilizzando anche i dati sul trasloco a Milano di Macingo.com, piattaforma di riferimento online per il settore, al fine di comprendere quali sono i quartieri interessati dalle attività più frequenti.

Il centro storico

In questa carrellata di investimenti immobiliari, realizzabili o da sogno, non possiamo che partire dal centro storico di Milano. Sebbene per la maggior sia un quartiere finanziariamente off-limits, chi se lo può permettere potrà trovare giovamento da un appartamento in questa zona così prestigiosa e servita. I costi sono elevatissimi (anche 10.000 euro al metro quadro), ma la rivalutazione negli anni è garantita.

Dove crescono le quotazioni

Se le quotazioni del centro storico sono fuori dalla portata delle proprie tasche, ci sono comunque altre zone molto richieste che, leggermente più economiche, sembrano poter garantire un buon incremento dei valori di mercato nei prossimi anni. Ci riferiamo ai quartieri di Porta Nuova e Porta Garibaldi, a quello di Isola e, naturalmente, a City Life, protagonista di un importante progetto di riqualificazione che l’ha trasformato in una realtà residenziale di prestigio in cui le quotazioni al metro quadro stanno crescendo mese dopo mese.

Una scommessa per il futuro

Chi vuole scendere a maggiori compromessi, puntando su una scommessa che potrebbe essere ampiamente ripagata, può farlo puntando il mirino su NoLo, quartiere eterogeneo che si estende a nord di Loreto, nel Municipio 2, è oggi area perfetta per cercare un affare immobiliare. Il trend delle quotazioni è infatti in stabile crescita e potrebbe migliorare ancora nei prossimi anni.

A proposito di area le cui quotazioni potrebbero rimbalzare, citiamo anche quella di San Siro: il quartiere ha diverse case che sembrano essere fortemente sottovalutate e che dunque potrebbero riservare gradite sorprese ai fortunati proprietari.

Le zone giovani e universitarie

In questa serie di destinazioni immobiliari ci sono poi le zone più gettonate dai giovani e dagli universitari. Le più recenti permettono a chi ha il desiderio di investire sul mattone milanese di potersi garantire una rendita interessante per la locazione, e una plusvalenza non marginale per la rivendita.

Vi è poi la tradizionale zona dei Navigli, sicuramente più cara rispetto alle nuove aree universitarie, anche grazie ai migliori servizi, ai tanti locali e all’immagine di quartiere molto amato dai più giovani.

Le altre alternative

Le alternative per costruirsi un potenziale affare immobiliare non sono però finite qui. Molti servizi di trasloco a Milano, sono quelli indirizzati nella parte sud a Milano, una zona interessata da diversi investimenti. A breve la macroarea ospiterà anche il villaggio olimpico dei Giochi invernali di Milano-Cortina del 2026 e potrebbe pertanto beneficiare dei nuovi impieghi legati a questo grande evento.

Infine, per chi cerca qualche affare più a buon mercato, rileviamo la presenza della zona di San Gimignano, dove non mancano edifici di pregio, aree verdi e servizi. Le quotazioni tendono ad essere un po’ più basse rispetto a quanto si può verificare altrove e proprio per questo motivo, sembrano aprire le porte a un buon investimento immobiliare nel capoluogo lombardo anche per chi non può permettersi un’operazione di acquisto più lussuosa come quella delle prime zone che abbiamo citato in questo articolo.