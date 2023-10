Lunedì 30 ottobre alle ore 18:00 presso Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61 Milano, Rosario Faraci, professore di Economia e Gestione delle Imprese all’Università di Catania, presenterà “Nient’altro che il futuro. La prospettiva generativa del fare impresa” (Edizioni Sindacali, 2022).

Un libro che pone le basi verso la generatività e il suo reale fine nobile di responsabilità sociale e sostenibilità, non intesi come strumenti di risarcimento verso le comunità ma come valori e principi condivisi.

Faraci sottolinea, da studioso di imprese familiari e di start up, ma con con un’ottica generativa, che bisogna guardare avanti investendo correttamente nella gestione strategica delle risorse umane, in particolare quelle giovanili.

Insieme all’autore, un panel di grandi relatori generativi: Pietro Accame, direttore generale della Fondazione Stelline; Gianmario Verona, già Rettore della Bocconi e Presidente della Fondazione Human Technopole; Mauro Magatti, sociologo e professore alla Cattolica; Riccardo Mulone, banchiere, Country Head di UBS Italy; Francesco Paolo Capone, segretario generale UGL; Daniele Comboni, docente allo IULM di Milano; Salvo Laudani, Marketing Manager di Oranfrizer e Unifrutti Europe e Presidente di Freshfel Europe. A moderare l’incontro Giuliana Avila Di Stefano, giornalista. Seguirà la degustazione delle spremute Oranfrizer Juice fresche e 100% naturali.