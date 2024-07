Manifestazione d’interesse per la gestione dello spogliatoio della pista di atletica del Centro Polisportivo Scirea

Pubblicato in questi giorni l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse alla gestione del corpo spogliatoio ad uso pista di atletica e annesse pertinenze, di via Cilea 50, presso il Centro Polisportivo Scirea.

La selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un utilizzo ottimale della Palazzina ad Uso Pista di Atletica e delle annesse pertinenze, per un periodo di sei anni.

L’eventuale concessionaria si farà carico della gestione e della manutenzione ordinaria dell’impianto dei servizi accessori, compreso il deposito e le attrezzature esistenti, delle pertinenze.

In generale la concessionaria è comunque tenuta ad assicurare l’efficienza e la conservazione delle strutture e dei relativi arredi, provvedendo all’immediata riparazione, ripristino o sostituzione delle apparecchiature non funzionanti per obsolescenza, guasti o danni procurati da terzi.

La concessionaria si preoccuperà inoltre dell’apertura, del controllo e della chiusura del centro sportivo Scirea quando viene utilizzata la pista in orari diversi dalla consueta programmazione gestionale dell’Associazione che gestisce il Centro Polisportivo Scirea, si farà carico delle spese relative a tutte le utenze, oltre che della pulizia della struttura/palazzina e relative pertinenze (spogliatoi, palestra, ecc).

Saranno invece di competenza dell’Amministrazione comunale le spese per la manutenzione straordinaria relativa agli interventi necessari alla conservazione degli immobili per assicurare la stabilità delle strutture.

Potranno candidarsi soltanto Associazioni affiliate alle federazioni sportive, e/o agli enti di promozione sportiva e discipline associate riconosciuti dal C.O.N.I. e che non si trovino nella condizione giuridica di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

I soggetti interessati possono inviare la propria dichiarazione di interesse entro il 13 settembre 2024 tramite Posta Elettronica Certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

L’Avviso è pubblicato sul sito al link: https://bit.ly/3zVAoio

CS e ph: Comune di Cinisello Balsamo