16 ottobre 2024 – E’ stato sottoscritto l’accordo con le 7 scuole paritarie dell’infanzia operative sul territorio comunale di Cinisello Balsamo aderenti. Si tratta della scuola Virginia Martinelli Colombo, San Giuseppe, San Giovanni Battista, Cornelio, San Martino, Frova e la Scuola dell’infanzia Istituto Mazzarello.

Le firme danno seguito e attuazione alla delibera di Giunta Comunale n. 254 del 19/09/24 che fa riferimento agli anni scolastici fino al 2027/28.

A dare ulteriore solidità all’accordo con le scuole aderenti, l’Amministrazione Comunale rinnova l’istituzione del fondo di € 800.000 complessivi, finalizzato a generalizzare e incentivare la frequenza della scuola prima dell’età dell’obbligo, nonché per contribuire alla formazione e al consolidamento di un sistema integrato dell’istruzione pubblica.

Un doppio passo che questa Amministrazione compie per sottolineare l’impegno e la volontà in ambito educazione e cura dei più piccoli, oltre che di attenzione alle famiglie, dal momento che le scuole dell’infanzia paritarie svolgono una pubblica funzione di carattere non solo educativo ma anche sociale, senza scopo di lucro.

“Rinnoviamo ancora la convenzione con le scuole paritarie cittadine il cui servizio è un bene primario e una risposta alle necessità delle famiglie. Rinnoviamo così anche l’impegno e la volontà di offrire libertà di scelta educativa, garantendo la parità scolastica tra pubblica statale e pubblica paritaria”. Ha detto il Sindaco Giacomo Ghilardi.

“La sottoscrizione di questo nuovo accordo è la prova del riconoscimento del ruolo svolto dalle scuole paritarie che sono una risorsa culturale ed educativa per tutta la società oltre che una garanzia di proposta formativa ed educativa plurale”, ha aggiunto l’assessore all’Educazione e Infanzia Maria Gabriella Fumagalli.