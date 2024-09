Contributi a favore delle famiglie per attività estive Cinisummer 2024

9 settembre 2024 – Pubblicato sul sito istituzionale il bando per la concessione di contributi economici a rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a tutti i centri aggregativi, inclusi oratori estivi, camp sportivi, ambientali, ecc., tenutisi in Cinisello Balsamo nel periodo dal 10 giugno all’11 settembre (Cinisummer 2024). Un sostegno per le famiglie che hanno iscritto i figli alle attività ludico-ricreative previste per i mesi estivi, già annunciato e promesso dal Comune.

Questi fondi derivano in buona parte dal finanziamento ministeriale a seguito della partecipazione alla manifestazione di interesse pubblicata dal Dipartimento Politiche per la Famiglia a cui si aggiungono ulteriori fondi provenienti da risparmi di voci di Bilancio comunale per un totale di 101mila euro.

Nell’ultima seduta di Giunta prima della pausa estiva era stata approvata la delibera contenente i criteri di attribuzione frutto di un confronto avvenuto con i rappresentanti dei Comitati genitori delle scuole cittadine.

Tre le fasce ISEE, fino ad una soglia massima concordata di 25mila euro. Sono previste percentuali di rimborso settimanali a bambino che vanno dal 25 al 65%, per un tetto massimo pari a 130 euro per 5 settimane.

“Come già annunciato e promesso già dalla fine di luglio, pubblichiamo il bando per nuove risorse che vanno incontro alle famiglie, una priorità per questa Amministrazione. Continua il nostro impegno perché un servizio pensato per favorire le famiglie non sia un peso insostenibile nei bilanci familiari”. Ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Il bando pubblicato oggi prevede fondi per tutte le famiglie residenti che hanno frequentato uno dei Centri estivi del territorio comunale. Si tratta di ben 101mila euro a disposizione. Sul sito del Comune tutti i dettagli su chi e come fare domanda di rimborso”. Ha spiegato l’assessore alla Formazione e Istruzione Maria Gabriella Fumagalli.

L’avviso pubblico destinato alle famiglie è raggiungibile esclusivamente on line fino al 09/10/2024 dal seguente link.