Milano, 20 ottobre 2025 – Sabato 25 ottobre, alle ore 16, presso il cimitero Monumentale si terrà “Un requiem per non dimenticare – a 80 anni dalla Liberazione”.

Il concerto è realizzato in memoria di coloro che hanno impegnato e sacrificato la propria vita per mettere fine all’occupazione nazista e alla dittatura fascista.

L’evento unisce in un unico momento artistico, attraverso la musica toccante di un Requiem, il ricordo della perdita di donne e uomini le cui vite sono state stroncate dalla violenza nazi-fascista, con un rinnovato richiamo ai valori della pace, della democrazia, della convivenza civile, di cui queste stesse donne e uomini si sono fatti artefici.

La scelta artistica di eseguire il Requiem di Gabriel Fauré al Cimitero Monumentale, in prossimità della giornata di commemorazione dei defunti, vuole essere un tributo alle partigiane e ai partigiani, a donne e uomini politici, alle vittime delle deportazioni e a tutte le oppositrici e oppositori del regime fascista che riposano in questo luogo.

L’essenza di questo concerto coincide con lo spirito del compositore e organista francese Fauré che, rifiutandosi di musicare il Dies Irae, diede vita ad un Requiem privo di violenza e contrasto, caratterizzato dal desiderio di assenza e silenzio.

Il concerto verrà eseguito dal coro polifonico Canti Corum – circa 40 elementi – affiancato da una soprano e un baritono solisti, con la direzione del Maestro Mirko Luppi, Direttore artistico del coro Canti Corum.

Il progetto si inserisce nell’orizzonte culturale dall’APS Coro Canti Corum che, fin dalla sua costituzione nel 1998, ha dimostrato una grande sensibilità per i temi della pace e dell’impegno sociale e i suoi concerti hanno sempre come partner associazioni che condividono questi valori; nel 2022, per la prima volta a Milano, ha organizzato un concerto con l’opera di Karl Jenkins “The Armed Man: A Mass For Peace”, mentre il 10 giugno 2024, nella chiesa di Sant’Antonio in Milano, ha eseguito un concerto per commemorare i 100 anni dal delitto di Giacomo Matteotti.

Per questa particolare iniziativa il coro ha coinvolto l’ANPI provinciale di Milano, perché partecipi con un intervento introduttivo, in memoria di tante donne e uomini che furono attive nella Resistenza.

L’iniziativa è sostenuta e patrocinata dal Comune di Milano nell’ambito della piattaforma “Milano è memoria” e viene ospitata dal Cimitero Monumentale, luogo dove le storie di coraggio, passione, talento e generosità trovano spazio per essere ricordate e celebrate dalla società civile.

L’ingresso è gratuito su prenotazione

Comune di Milano