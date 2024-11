Olivia Rodrigo, a Milano l’unica tappa italiana

Milano, 11 novembre 2024 – Dopo Dua Lipa e Justin Timberlake gli I-Days Milano 2025 sono pronti ad accogliere la cantautrice multi-platino vincitrice di 3 GRAMMY Award: Olivia Rodrigo.

La pop star americana, salita alla ribalta mondiale nel 2021, arriverà a MIlano il 15 luglio 2025 pronta per condividere con il pubblico dell’Ippodromo Snai La Maura le sue canzoni in cima alle classifiche.

I biglietti per lo show saranno disponibili in prevendita sulla App I-Days mercoledì 13 novembre (ore 10:00) su My Live Nation e Comcerto Family dalle ore 10.00 di giovedì 14 novembre e in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 15 novembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Dopo aver infranto tutti i record con il suo album di debutto “SOUR”, arrivato in cima alle classifiche e certificato 4 volte platino (l’album più veloce della storia ad avere tutte le sue canzoni certificate RIAA Platino o superiore) Olivia Rodrigo ha fatto un ritorno monumentale con il suo secondo album “GUTS”, rivelando una nuova sofisticatezza come un cantante e paroliere. Prodotta e scritta insieme a Daniel Nigro (il suo principale partner creativo in “SOUR”), ogni canzone intensifica l’onestà emotiva che ha sempre permeato il suo lavoro, portando il New York Times a salutarla come “una cantautrice di purezza piuttosto sorprendente”.

Elogiato come un “Instant Classic” da Rolling Stone, “GUTS” ha debuttato al numero 1 della Billboard 200, in coincidenza con il singolo “vampire” che è tornato al primo posto nella Billboard Hot 100 e con la posizione numero 1 di Rodrigo nell’Artist 100 dandole così una tripla presenza in classifica. Rodrigo è la prima artista donna in quasi un decennio a debuttare con i suoi primi due album in cima alla Billboard 200 e l’artista più giovane nella storia della Hot 100 a debuttare con tre successi al numero 1 (“vampire” e “drivers license” e “good 4“). u”). Le restanti 11 tracce di “GUTS” sono entrate nella top 40 della Hot 100. “GUTS” è arrivato in cima alle classifiche degli album in oltre 13 paesi, incluso il Regno Unito.

L’album, che è apparso in più di 30 liste dei migliori dischi del 2023, tra cui The New York Times, Rolling Stone, NPR e Pitchfork, ha ricevuto nomination ai GRAMMY® come Album dell’anno e Miglior album vocale pop mentre “vampire” ha ricevuto tre nomination e “ballad of a homeschooled girl” è stata nominata come miglior canzone rock. Prima della fine dell’anno, Rodrigo ha raggiunto un’altra pietra miliare nella carriera con l’uscita del suo primo brano alla colonna sonora di un film: “Can’t Catch Me Now” da The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (Music From & Inspired By). La canzone, nominata per un Grammy Award 2025 per la Miglior Canzone Scritta per un Media Visivo, ha vinto un Hollywood Music In Media Award 2023 per SciFi/Fantasy Film, un SCL Award 2024 per “Outstanding Original Song For A Dramatic or Documentary Visual Media Production” ed è stata selezionata per gli Oscar 2024.

Poco dopo il lancio del tour GUTS, Olivia ha pubblicato “GUTS (spilted)” – l’edizione deluxe del suo secondo album, che contiene cinque canzoni aggiuntive tra cui “obsessed”, un pezzo forte del suo spettacolo dal vivo e una nuovissima canzone “so american”, registrato dopo l’uscita di GUTS.

L’affermato GUTS World Tour 2024 della Rodrigo, che ha incluso 95 spettacoli sold-out, “ha cementato la sua posizione nella cultura pop come artista che definisce una generazione”, ha detto Rolling Stone e Variety ha osservato: “È uno spettacolo rock ‘n’ roll, tra l’altro – forse il miglior tour rock che avremo quest’anno…”.

Lo Speciale Concerto “Olivia Rodrigo: GUTS World Tour” è ora in streaming su Netflix.