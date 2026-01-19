La piscina Suzzani riapre alla cittadinanza

Milano, 19 gennaio 2026 – La piscina Suzzani riapre ufficialmente al pubblico sabato 24 gennaio con un’apertura straordinaria pensata come un vero e proprio evento rivolto alla cittadinanza. La giornata inaugurale offrirà l’opportunità di accedere gratuitamente al nuoto libero e, per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 12 anni, di divertirsi grazie alla presenza di gonfiabili appositamente allestiti. Quest’ultima iniziativa si inserisce in una nuova proposta di Milanosport, che permetterà di organizzare feste di compleanno a tema in alcuni impianti a partire dalla prossima primavera.

Dopo la chiusura per importanti interventi di riqualificazione, l’impianto torna così ad accogliere i milanesi con una giornata dedicata alla riscoperta degli spazi rinnovati, alla pratica sportiva e all’ascolto delle esigenze del territorio.

L’apertura gratuita rappresenta un primo momento di restituzione dell’impianto alla comunità e offre l’opportunità di tornare in vasca, di conoscere le nuove dotazioni e di condividere impressioni e aspettative. In questa prima fase, l’impianto sarà accessibile per il nuoto libero, mentre a partire dal mese di marzo verrà progressivamente completata l’offerta dei corsi e della palestra, ampliando le possibilità di fruizione sportiva per utenti di tutte le età.

La palestra sarà infatti dotata di macchinari e attrezzature di ultima generazione, progettati per garantire allenamenti efficaci, sicuri e accessibili a utenti con differenti livelli di preparazione, in un ambiente moderno e funzionale pensato per il benessere e la qualità dell’esperienza sportiva.

La riapertura segna la conclusione di un importante percorso di riqualificazione che si è articolato in più fasi: i lavori, avviati ad agosto del 2023 e realizzati da MM S.p.A., hanno permesso profondi interventi impiantistici e funzionali sulla struttura, finalizzati a rendere la piscina ancora più sicura, efficiente e moderna.

Nell’ultima fase, Milanosport ha invece curato tutti gli approntamenti tecnici e gestionali necessari a garantire la riapertura. Gli interventi dell’ultimo lotto di lavori hanno interessato sia l’area vasca sia gli spazi accessori, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, dell’efficienza energetica e del comfort per gli utenti restituendo alla città un impianto rinnovato e all’avanguardia dal punto di vista impiantistico.

In quest’ottica si inserisce anche l’installazione di asciugacapelli a funzionamento controllato tramite tessera ricaricabile con apparecchi di ultima generazione, più resistenti e performanti, che rappresentano una soluzione pensata per favorire anche un utilizzo maggiormente consapevole delle risorse e ridurre gli sprechi energetici. Per l’utilizzo a pagamento, sarà necessario acquistare in reception la tessera ricaricabile. In occasione dell’apertura di sabato 24 gennaio e fino al 14 febbraio 2026, l’utilizzo dei phon sarà in forma gratuita previo l’acquisto della card al costo di due euro.

“La piscina Suzzani è un presidio sportivo e sociale fondamentale per il quartiere e per tutta la città – afferma Martina Riva, assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche giovanili –. La sua riapertura, accompagnata da una giornata gratuita e aperta a tutti e a tutte, rappresenta un momento tangibile di riconsegna alla comunità. Continuiamo a investire nella riqualificazione degli spazi sportivi perché siano sempre più moderni, sostenibili, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni delle persone, promuovendo benessere, inclusione e qualità della vita nei quartieri”.

“La riapertura della piscina Suzzani rappresenta un primo obiettivo raggiunto per il 2026 e un risultato importante per Milanosport e per la città di Milano – dichiara Lorenzo Lamperti, presidente e direttore generale di Milanosport –. L’apertura gratuita del 24 gennaio vuole essere un segnale concreto di restituzione dell’impianto alla cittadinanza e un’occasione di ascolto, per costruire un’offerta sportiva sempre più rispondente ai bisogni del territorio, dopo un intervento di riqualificazione profondo e articolato”.

Comune di Milano