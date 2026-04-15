Milano, 15 aprile 2026 – Milano si prepara ad accogliere la Milano Design Week con un servizio di trasporto pubblico potenziato: più corse sulle metropolitane per tutta la settimana e apertura straordinaria fino alle 2 di notte sabato 25 aprile. Un piano pensato per accompagnare i visitatori, invitandoli a lasciare l’auto privata e a scegliere le tante alternative disponibili in città.

L’evento richiama ogni anno centinaia di migliaia di persone che raggiungono il capoluogo lombardo per visitare il Salone del Mobile e partecipare ai numerosi eventi e iniziative diffuse, previste nel corso di tutta la settimana.

Per far fronte alla richiesta di mobilità, l’Amministrazione ha scelto di potenziare, dal 21 al 26 aprile, le corse delle metropolitane con più treni in modo da gestire i momenti di picco e limitare le possibili situazioni di affollamento in banchina e a bordo dei treni.

La sera del 25 aprile le metropolitane saranno aperte fino a tarda notte, con gli ultimi passaggi in centro previsti alle 2 circa e, di conseguenza, i parcheggi di Lampugnano, Gobba, Famagosta, Bisceglie e San Donato prolungheranno l’orario di apertura fino alle ore 3.

Per gli studenti che visiteranno il Salone del Mobile, il Comune di Milano ha previsto, contestualmente all’acquisto del biglietto di ingresso, l’emissione di un voucher di 10 euro, valido su diverse piattaforme MaaS accreditate dal Comune di Milano (MooneyGo, URBI e Wetaxi). Il voucher sarà utilizzabile dal 20 al 29 aprile come sconto fino al 50% sui servizi di mobilità nell’ambito della sperimentazione del progetto “Mobility as a Service for Italy” (MaaS), finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Comune di Milano ha anche un’ampia offerta di servizi in sharing per muoversi in città: sono quasi 20mila le biciclette in sharing, di cui circa 15mila in modalità free floating (gestite da Dott, Lime e Ridemovi) disponibili h24 e circa 5.500 in modalità station based (BikeMI), che dal giugno 2024 sono in servizio 365 giorni l’anno dalle ore 6 alle 2 di notte. A disposizione dei turisti ci sono anche 6mila monopattini gestiti dalle società Bird, Dott e Lime, circa 2.900 scooter gestiti dagli operatori Ecooltra, Scuter, Pikyrent e Ridemovi, oltre a circa 600 auto di Free2move.

Il numero di taxi, rispetto allo scorso anno, è aumentato: oggi le licenze rilasciate a Milano sono 5.244, incrementate di 389 nuove, grazie al bando emesso dal Comune di Milano nel 2024 che ha consentito anche di ampliare il numero di veicoli adibiti al trasporto per persone con disabilità (53 nuove tra diurne e notturne).

“A Milano sono molte le alternative all’auto privata per spostarsi in maniera sostenibile durante la Milano Design Week – spiega Arianna Censi, assessora alla Mobilità –. Innanzitutto il potenziamento del servizio delle metropolitane e l’allungamento dell’orario fino alle due di notte per il sabato sera. Poi la diffusa rete di servizi in sharing di bici, monopattini, auto e scooter, con il servizio di BikeMI, che dal giugno del 2024 ha esteso l’orario del servizio fino alle 2 di notte. Rispetto all’anno scorso, anche il numero dei taxi è aumentato grazie alle nuove licenze emesse”.

Comune di Milano