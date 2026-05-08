Milano, 8 maggio 2026 – Per il concerto di Annalisa, previsto sabato 9 maggio all’Unipol Dome nel quartiere Santa Giulia, il Comune di Milano ha predisposto un piano straordinario della viabilità con potenziamento del trasporto pubblico.

Le metropolitane M3 e M4, che con le fermate di Rogoredo e di Repetti sono le più vicine all’arena, saranno aperte fino all’una e mezza di notte circa. Dalla fermata di Rogoredo per raggiungere l’area del concerto saranno a disposizione degli spettatori delle navette, mentre dalla fermata di Repetti sarà possibile prendere il tram 27, il cui servizio sarà in funzione fino alle 2 di notte. Anche il parcheggio di San Donato, sulla linea gialla, prolungherà l’orario di conseguenza.

Per quanto riguarda l’accesso alle auto, saranno istituite due diverse zone a traffico limitato: una zona rossa intorno all’Arena Santa Giulia e una gialla nelle immediate vicinanze.

La zona rossa sarà attiva dalle ore 7 del giorno del concerto fino alle 2 del giorno successivo. Potranno accedere solo i veicoli di chi, in possesso del biglietto per lo spettacolo, ha già la prenotazione per uno dei parcheggi presenti nell’area. Gli spettatori che si spostano invece con motocicli e ciclomotori potranno entrare nella zona rossa solo da viale Ungheria, per parcheggiare negli spazi di sosta dedicati in largo Anselmo Guerrieri Gonzaga.

Per evitare ingorghi in entrata e in uscita dai parcheggi sono state diversificate le vie d’accesso: il parcheggio Unipol Dome Nord sarà raggiungibile unicamente da via Mecenate e dalle relative uscite della tangenziale Est, mentre il parcheggio Unipol Dome Sud sarà raggiungibile unicamente dalla rotatoria di via del Futurismo e dall’uscita Rogoredo Santa Giulia della tangenziale Est.

La zona gialla, che si estende a nord, a ovest e a sud-ovest dell’Arena, sarà attiva dalle ore 14 del giorno del concerto fino al termine dell’evento. Quest’area è stata individuata per tutelare i residenti e le attività del quartiere in occasione degli eventi.

Potranno accedervi motocicli e ciclomotori, i veicoli di residenti e domiciliati, degli addetti e fruitori dei bar, dei ristoranti e delle attività commerciali localizzate all’interno della viabilità interessata. A questi si aggiungono i veicoli diretti ai plessi scolastici, alle attività associative, ricreative o sportive del quartiere, alle strutture sanitarie, agli ambulatori medici, alle case di riposo e ai veterinari, quelli connessi alle funzioni religiose e alle attività della parrocchia della Beata Vergine, i veicoli degli ospiti diretti alle strutture ricettive situate all’interno della viabilità interessata e altri soggetti autorizzati.

Le informazioni dettagliate sulle vie coinvolte e sulle deroghe sono disponibili sul sito del Comune di Milano.

Le informazioni su come raggiungere l’Arena con i mezzi pubblici sono a disposizione sul sito di Atm.

Comune di Milano