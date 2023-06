Anniversario del disastro aereo del 1959

Lunedì 26 giugno 2023 alle ore 17.33 Olgiate Olona commemora il 64° anniversario del disastro aereo.

La cerimonia si svolgerà in municipio – dove 15 anni fa avvenne la presentazione del volume che rinvigorì la memoria delle settanta vite immortali – e inizierà con la lettura dei nomi di quanti il 26 giugno 1959 chiusero la parabola terrena sullo sfortunato velivolo della Trans World Airlines decollato dall’aeroporto di Milano-Malpensa.

La preghiera internazionale di suffragio (in italiano, inglese, francese) proporrà un brano della lettera di San Paolo ai Romani, una poesia di Pablo Neruda e il Padre nostro ecumenico. Seguirà l’intervento commemorativo del sindaco Giovanni Montano.

Quindi, verranno premiati gli autori dei dieci elaborati meritevoli scelti tra i 72 scritti dagli alunni di 3ªA, 3ªD e 3ªE della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri partecipanti alla tredicesina edizione del progetto didattico memoria del disastro aereo e valutati in forma anonima da una giuria esterna alla scuola. Sono, in ordine alfabetico (tra parentesi il titolo dell’elaborato): Bracaloni Camilla Nausica (Il viaggio spezzato), Corso Gaia (L’anima vola), De Paola Samuele (Settanta vite perse in un secondo), Della Torre Riccardo (Lacrime), Fontana Alice (Ali spezzate), Genellina Valentina Rosalinda (Un segno indelebile), Marrazzo Salvatore (Sogni infranti), Pascaneanu Francesca (Settanta sorrisi), Scelba Yara Paola (Una normale giornata), Volontè Alessio (Di padre in figlio).

Alla cerimonia a cui sono invitati coi genitori gli autori degli elaborati meritevoli saranno premiati con attestato di merito; gli autori dei primi tre elaborati leggeranno il loro lavoro e riceveranno un buono libri omaggiato nel 2023 dai familiari di Pietro Castelnovo, una delle settanta vite immortali. Infine, saranno conferiti alcuni attestati di ringraziamento.

I testi della preghiera di suffragio e degli elaborati meritevoli e le immagini della cerimonia saranno pubblicati sul sito OlgiateOlona26giugno1959.org che col patrocinio del Comune di Olgiate Olona da dieci anni perpetua la memoria della quinta peggiore sciagura dell’aviazione civile in Italia .

Come sempre, anche lunedì 26 giugno 2023 saranno collocati omaggi floreali davanti al monumento memoriale di via 26 giugno e nel civico cimitero sulla tomba di Maria Fermi Sacchetti; alle ore 17.33 il suono del campanone della Prepositurale cullerà la memoria delle settanta vite immortali.

lo staff promotore degli eventi commemorativi del 26 giugno 1959 www.OlgiateOlona26giugno1959.org