Forum Cultura 2023 – Milano Contemporanea

Milano, 25 agosto 2026 – “Quest’anno il Forum Cultura di Milano, per la prima volta, parte dai territori. In vista della nuova edizione che si terrà dal 3 all’8 novembre, saremo nei nove Municipi per ascoltare e confrontarci con gli operatori che ogni giorno contribuiscono alla vita culturale della città, dal 15 settembre al 22 ottobre, con nove appuntamenti dedicati al confronto con le realtà culturali di tutti i quartieri”.

Così l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi annuncia la nuova edizione del Forum Cultura, lo spazio di riflessione e dialogo promosso dal Comune di Milano e dedicato al sistema culturale cittadino, in programma dal 3 all’8 novembre 2026.

Il Forum prosegue il percorso avviato nelle precedenti edizioni, confermandosi come uno spazio di confronto tra Amministrazione, istituzioni, operatori, professionisti e protagonisti della cultura milanese. Nel corso della settimana, il programma coinvolgerà tutta la rete degli istituti e degli spazi culturali civici, con tre giornate di tavoli di lavoro al CASVA e un programma di iniziative aperte al pubblico.

Una novità di quest’anno è il percorso di avvicinamento al Forum, che prenderà il via già a settembre e attraverserà, per la prima volta, i nove Municipi di Milano. Tra il 15 settembre e il 22 ottobre si terranno nove appuntamenti, organizzati insieme alle amministrazioni municipali e rivolti alle realtà e agli operatori culturali dei territori.

Gli incontri saranno occasioni di ascolto e confronto per far emergere esperienze, bisogni e proposte a partire dai diversi contesti cittadini, favorire la conoscenza reciproca tra i soggetti attivi nei quartieri, consolidare le reti esistenti e stimolare nuove connessioni. Un percorso pensato per portare il confronto sulla cultura nei territori, valorizzando la dimensione di prossimità e raccogliendo temi e riflessioni che accompagneranno il lavoro verso l’appuntamento cittadino di novembre.

“Quest’anno abbiamo scelto di far cominciare il Forum Cultura prima di novembre, costruendo per la prima volta un percorso che attraversi tutti i nove Municipi – spiega l’assessore Sacchi –. Abbiamo lavorato molto al Forum Cultura in questi anni per farlo diventare un punto di riferimento nazionale e un modello per le altre città. Con questa edizione vogliamo incontrare e ascoltare sempre più professioniste e professionisti che ogni giorno producono, organizzano e rendono possibile la cultura nei diversi territori della città, mettendo in relazione esperienze, bisogni e visioni. La cultura a Milano è fatta delle sue grandi istituzioni, ma soprattutto di una rete diffusa di associazioni, teatri, librerie, spazi indipendenti e presìdi culturali straordinari. Partire dai territori significa mettere questa ricchezza al centro e fare del Forum uno spazio sempre più condiviso dall’intero sistema culturale cittadino”.

“L’edizione 2025 ha coinvolto oltre 400 professioniste e professionisti in più di 50 tavoli di lavoro e con un public program di oltre 200 appuntamenti. Quest’anno allarghiamo ancora il perimetro. Vogliamo che il Forum non sia soltanto una settimana all’anno, ma diventi uno spazio di confronto stabile sempre più aperto a chi fa cultura a Milano, nei suoi luoghi e nei suoi quartieri – conclude l’assessore.

Il Forum Cultura nei Municipi prenderà il via il 15 settembre nel Municipio 6, con un incontro all’Ex Fornace. Si proseguirà il 29 settembre nel Municipio 5, al Teatro PimOff, e il 7 ottobre nel Municipio 8, a Villa Scheibler.

Il 13 ottobre sarà la volta del Municipio 4, nella sede di via Oglio, mentre il 14 ottobre il Forum farà tappa nel Municipio 3, nella Sala consiliare.

Il 19 ottobre l’appuntamento sarà nel Municipio 1, alla Casa degli Artisti di corso Giuseppe Garibaldi. Il 20 ottobre si proseguirà nel Municipio 7, allo Spazio Teatro 89, mentre il 21 ottobre sarà la volta del Municipio 9, nella sede di via Giuseppe Guerzoni.

A chiudere il ciclo di incontri nei territori sarà il Municipio 2, il 22 ottobre, al NAMA – Anfiteatro Martesana.

Le informazioni sulle modalità di partecipazione ai singoli incontri saranno prossimamente disponibili sui siti e sui canali dei Municipi.

Comune di Milano