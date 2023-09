Nel panorama internazionale dell’arte contemporanea, Milano si distingue come centro europeo in continua evoluzione. Il “Forum Cultura 2023 – Milano Contemporanea” rappresenta un’opportunità per riconoscere e riflettere sul primato di Milano come laboratorio di espressione artistica e innovazione culturale, dove il passato si fonde con il presente e si proietta verso l’orizzonte dell’arte di domani.

Promosso e curato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, “Forum Cultura 2023” si sviluppa come una piattaforma cruciale per esplorare e discutere il ruolo dell’arte contemporanea all’interno della cultura cittadina.

Martedì 12 Settembre 2023

dalle ore 9 alle 19

Castello Sforzesco, Sala Viscontea

Gli interventi di apertura del Sindaco, Giuseppe Sala, e dell’Assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, introdurranno la giornata di dialoghi, riflessioni e approfondimenti e il programma si svilupperà attraverso una serie di talk, in cui esperti, curatori, operatori culturali, artisti e personalità di spicco del settore condivideranno la loro esperienza e visione su temi cruciali.

Gli incontri esploreranno diversi punti di vista sull’arte contemporanea: dalla sua presenza nello spazio pubblico alla complessa interazione tra la sfera pubblica e privata, dal contributo fondamentale degli operatori culturali indipendenti alla sfida di comunicare l’arte contemporanea.

