“Giovedì 28 settembre dalle 18.00 alle 20.00 l’evento gratuito “Stesi dalle tesi – Il Filo Magico che Connette Saperi e Persone” arriva alla Biblioteca Ostinata, la biblioteca libera e aperta a tutti tra il duomo e la Statale, per fare una pacifica ma travolgente rivoluzione culturale dei saperi condivisi perché la cultura è un bene comune e vogliamo che tutti possano beneficiarne”.

Dopo 9 anni e quasi 100 incontri, migliaia di partecipanti e di followers attivi in continuo aumento, arriva così finalmente anche a Milano la Festa del Bel Sapere, un’innovativa esperienza di divulgazione e condivisione di saperi e storie di vita dando tutta nuova voce e valore alle tesi di laurea di ogni epoca e argomento per liberare e scambiare autentica umanità nascosta nei singoli percorsi di studio e rendere attuabile l’economia circolare della conoscenza.

Non un convegno o conferenza tradizionale con le ennesime slide, non uno speech con palco altisonante e platea silente, non un ennesimo networking in cui bere litri di di formalismi e di falsa spontaneità, ma una F-E-S.-T-A, semplice e giocosa, in cui sorprendersi di quanto interesse può suscitare ogni tesi di laurea tra persone sconosciute che potranno scoprirsi molto più interconnesse di quanto possano immaginare!

Stesi dalle Tesi è un progetto partecipativo ideato, curato e condotto da Adriana Migliucci – antropologa, imprenditrice e facilitatrice culturale – che dal 2014 si articola in Feste del Bel Sapere in presenza e su Zoom, nel podcast #StoryTesiTelling , in diverse rubriche editoriali social e nella piattaforma Tesi a Tu Per Tu il tutto ispirandosi fortemente a Mozart quando diceva che “Viviamo in questo mondo per imparare e per illuminarci l’un l’altro”.

Un progetto inclusivo per persone di ogni età e mentalità open, con o senza laurea, animate e accomunate da una fortissima curiosità verso tutto e tutti, motore di ogni innovazione e relazione.

