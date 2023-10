A Milano, all’incanto grandi artisti del ‘900 per dare acqua potabile a un villaggio in Eritrea e per il restauro degli affreschi d’autore sui muri di Arcumeggia

Lunedì 30 ottobre alle ore 18, all’Auditorium di Opera di San Francesco di viale Piave, con ingresso da via Kramer 5. Le stime delle opere variano da 30 a 1.500 euro. A battere sarà l’esperta d’arte Raphaelle Blanga, ex Sotheby’s

Un’asta di opere d’arte per raccogliere fondi per due progetti: uno a scopo umanitario e l’altro a scopo culturale. L’evento si terrà lunedì 30 ottobre 2023 alle ore 18 all’Auditorium di Opera di San Francesco di viale Piave, con ingresso da via Kramer 5.

L’elenco delle opere che andranno all’incanto, con le relative descrizioni, è disponibile sul sito: missioni.org.

Tra gli artisti presenti nomi come Enrico Castellani, Piero Dorazio, Angelo Savelli, Gianfilippo Usellini, Lucio Pel Pezzo, Renato Guttuso, Salvator Dalì, Gillo Dorfles, Mario Nigro, Emilio Isgrò. Le stime delle opere variano da 30 a 1.500 euro.Non sarà applicata la percentuale relativa ai diritti d’asta e quindi tutte le opere non saranno gravate da commissioni d’acquisto.

Sarà possibile visionare le opere dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 di sabato 28 e domenica 29 ottobre e dalle 15.00 fino alla battitura dell’asta affidata all’esperta Raphaelle Blanga, ex Sotheby’s.

Il progetto umanitario è a favore di Missioni Estere Cappuccini Onlus dei Frati Cappuccini Missionari di Milano, con sede in piazzale Cimitero Maggiore 5, e prevede il completamento di un pozzo d’acqua nel villaggio di Tuguliti, nell’Eparchia di Barentu, in Eritrea, dove il Vescovo è il Cappuccino Mons. Thomas Osman Ofmcap. Il villaggio, situato a 34 km sud-est di Barentù, è composto da 450 famiglie per un totale di 2.250 persone, compresi tanti bambini. Come informa Mons. Thomas Osman Ofmcap – responsabile del progetto – “gli abitanti del villaggio per potersi approvvigionare di acqua, devono percorrere dei chilometri servendosi degli asini e dromedari o portandosi i fusti sulle proprie spalle; il tragitto è faticoso per i piccoli e le donne incinte che spesso sono costrette a percorrere lo stesso tratto più volte al giorno per soddisfare le necessità di tutta la famiglia. Adesso la gente attinge l’acqua dai pozzi a cielo aperto, che è batteriologicamente impura ed è quindi causa di diffusione di malattie ed infezioni intestinali, che colpiscono in particolare modo i bambini”. Il compito di portare in superficie e rendere accessibile un bene così indispensabile come l’acqua – che San Francesco, nel suo meraviglioso Cantico delle creature, poeticamente così definisce: “…sora Acqua, la quale è molto utile, umile e preziosa e casta” – dovrebbe essere per noi tutti estremamente coinvolgente; l’acqua infatti è un fondamentale elemento di vita, di salute e di benessere, essa si offre umilmente scendendo dal cielo e sgorgando dalla terra e da sempre è simbolo e mezzo di purificazione, sia fisica che spirituale, come sacro elemento rituale che ci innalza e ci avvicina al Creatore. Portare l’acqua in superficie dalla profondità di pochi metri sotto terra, scavando pozzi, dovrebbe essere il primo, premuroso compito di tutti i governi dei Paesi dove questo bene giace nascosto, eppure disponibile e facilmente raggiungibile.I Frati Cappuccini missionari di Milano offrono con dedizione un esempio per sollecitare i governanti a seguirli, affinché destinino a simili progetti umanitari le grandi risorse economiche che vengono invece disperse a scopi bellici, nocivi ed egoistici. La realizzazione del progetto in Eritrea prevede la costruzione della vasca di raccolta dell’acqua, l’installazione di una pompa ad energia solare, l’acquisto e la posa di tubature e di tre punti di distribuzione per servire diversi insediamenti distanti tra loro. I fondi ricavati dall’asta saranno devoluti interamente a Missioni Estere onlus che provvederà ad inviarli a Mons. Thomas Osman.

L’altro progetto prevede il restauro di alcuni dei 170 affreschi sulle pareti esterne delle case di Arcumeggia (Casalzuigno-Varese), realizzati da alcuni tra i maggiori artisti contemporanei. Tra gli altri: Sante Monachesi, Achille Funi, Umberto Faini, Gianfilippo Usellini, Ernesto Treccani, Aligi Sassu, Giuseppe Migneco, Fiorenzo Tomea, Cristoforo De Amicis, Giuseppe Montanari, Remo Brindisi, Bruno Saetti, Gianni Dova, Aldo Carpi, Ferruccio Ferrazzi, Luigi Montanarini, Enzo Morelli, Francesco Menzio, Gioxe De Micheli, Eugenio Tomiolo, Giovanni Brancaccio, ecc. Furono dipinti fin dal 1956 per iniziativa dell’Ente provinciale per il Turismo di Varese. I fondi raccolti saranno devoluti direttamente alla Pro Loco di Arcumeggia.

Un sentito ringraziamento da parte di Luigi Sansone, organizzatore dell’evento, a coloro che hanno donato le opere, all’esperta d’arte Raphaelle Blanga, ad A arte Invernizzi, Criseide Invernizzi, Aliosca Alfieri, Matteo Zarbo e Silvio Vancini.

Per informazioni: Missioni Estere Cappuccini Onlus- Piazzale Cimitero Maggiore 5 – 20151 Milano – Tel. 02/3088042.