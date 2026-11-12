Domenica 15 novembre al CineTeatro Pax torna la finalissima, in forma di concerto aperto alla cittadinanza, del Concorso Lirico Internazionale Salvatore Licitra. Giunta alla 16ª edizione, la competizione dedicata al grande tenore, prematuramente scomparso all’apice della sua carriera, si è affermata negli anni come un punto di riferimento a livello internazionale per i giovani cantanti lirici.

Dal 13 al 15 novembre i candidati, provenienti da tutto il mondo, si alterneranno tra Villa Ghirlanda Silva, sede delle fasi eliminatorie e della semifinale, e il Teatro Pax, dove i migliori si esibiranno nella serata finale davanti a una giuria di altissimo profilo. Tutte le fasi del concorso sono aperte al pubblico.

La direzione artistica del concorso è curata da Rachel O’Brien di EquiVoci Musicali. Insieme a lei compongono la giuria importanti personalità del mondo della lirica, che cambiano ogni anno. Questa edizione ospita Augusto Techera, Direttore della Produzione Artistica del Teatro de la Maestranza di Siviglia, che rivestirà il ruolo di Presidente di Giuria, Cristina Ferrari, Direttore e Direttore artistico della Fondazione Teatri di Piacenza, Macrì Simone, Coordinatore della Direzione Artistica della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, Giovanni Vegeto, Direttore Generale di AsLiCo / Teatro Sociale di Como, Matteo Beltrami, Direttore d’orchestra, Mario Daccò, Presidente e Direttore Artistico dell’Ente Lirico Italiano, Inés Tartiere, agente lirica e fondatrice di Tartiere Artists’ Management, e Marco Impallomeni, agente lirico e fondatore di Impallomeni Artists’ Management.

L’assessore alla Cultura Daniela Maggi esprime grande soddisfazione: “Il Concorso Salvatore Licitra rappresenta ormai un fiore all’occhiello nella programmazione culturale della nostra città e un appuntamento imperdibile per tutta la cittadinanza. Rinnovare questa collaborazione per la sedicesima edizione significa confermare la vocazione di Cinisello Balsamo come luogo di accoglienza e valorizzazione dei giovani talenti internazionali. Siamo orgogliosi di ospitare nelle sale di Villa Ghirlanda Silva e sul palco del Teatro Pax un evento di così alto spessore artistico, capace di mantenere viva la memoria di un indimenticato maestro e di avvicinare la comunità alla bellezza e alla magia della grande lirica”.

Rachel O’Brien commenta: “Sedici edizioni sono un traguardo che ci emoziona. Quando abbiamo cominciato, nel 2010, era quasi una scommessa: portare a Cinisello Balsamo giovani voci da tutto il mondo e farle ascoltare da chi, nei teatri, costruisce davvero le carriere. Oggi quella scommessa è diventata una tradizione della città. E ogni anno ci accorgiamo che il nome di Salvatore continua ad aprire porte. Per noi, però, il concorso non si chiude con la proclamazione dei vincitori: il nostro compito è accompagnare questi ragazzi anche dopo, offrendo loro occasioni concrete per farsi ascoltare. È questo che rende speciale il Licitra: in giuria siedono persone che possono davvero offrire un palcoscenico, e per un giovane cantante essere ascoltato da loro può cambiare tutto”.

In effetti non sono pochi ormai i cantanti che, dopo aver partecipato al concorso, sono stati scritturati da importanti teatri.

Ingresso gratuito con prenotazione su www.eventbrite.it