Ritorna anche quest’anno la serata finale del Concorso Lirico Salvatore Licitra, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con EquiVoci Musicali e la famiglia Licitra. Giunto alla tredicesima edizione il Concorso è un punto di riferimento a livello internazionale.

Vi partecipano infatti fino a 100 giovani cantanti da tutto il mondo e nella serata finale, in forma di concerto, i finalisti si esibiscono di fronte a una giuria di altissimo profilo. Novità di quest’anno, per la prima volta le selezioni e la semifinale si terranno nella splendida Villa Ghirlanda Silva mentre la finalissima nel Teatro Pax di Cinisello Balsamo. Scelta dovuta alla sempre maggiore partecipazione di pubblico alla serata finale che ogni anno superava la capienza della Sala dei Paesaggi.

La direzione artistica del Concorso è sempre curata da Rachel O’Brien con EquiVoci Musicali. Insieme a lei, a comporre la giuria, importanti personalità del mondo della lirica come Dominik Licht (Consulente di casting The Royal Danish Opera e Salzburg Easter Festival) che assumerà il ruolo di Presidente dei giurati, Michael Barobeck (Direttore artistico Opera di Graz), Sebastian Schwarz (Direttore artistico del Festival Valle d’Itria), Markus Laska (Agente lirico Melos Opera) e Andrea De Amici (Agente lirico InArt Management).

“E’ sempre un piacere ricevere la risposta positiva di grandi teatri e agenzie liriche, quando cerchiamo di coinvolgerli per il Concorso – afferma Rachel O’Brien. Certamente Salvatore Licitra ha seminato bene ed è stato un grande artista e un grande uomo a giudicare anche dalla simpatia e dall’ammirazione che il suo nome ancora oggi suscitano nell’ambiente operistico. C’è poi un altro elemento che certamente ha distinto e distingue la nostra competizione da molte altre: la risposta dei giovani da tutto il mondo. Lo scorso anno siamo arrivati a 17 diverse nazionalità dei candidati. È il segno che il Concorso è percepito come serio, autorevole e onesto anche per quel che riguarda il dopo. Ovvero la possibilità reale di essere ingaggiati da grandi teatri iniziando una carriera professionale nel mondo lirico. Non sono pochi ormai i cantanti lirici professionisti che il Concorso ha letteralmente lanciato. Ne cito uno per tutti: il tenore Chuan Wang vinse da noi il primo premio 6 anni fa e fu l’inizio di una grande carriera che lo vide nel 2019 partecipare al Gianni Schicchi al Teatro alla Scala, nell’allestimento di Woody Allen. Oggi è un tenore che calca i più importanti palcoscenici dell’Opera. Sono emozioni grandi anche per noi, per la famiglia Licitra, per l’amministrazione comunale e tutti coloro che rendono possibile la magia di questa competizione. Quest’anno poi la finale si terrà al Teatro Pax, sono certa che nel tempo crescerà anche la partecipazione del pubblico all’evento finale. Noi come EquiVoci Musicali, per tutto questo, siamo davvero grati.”

Il Concorso infatti vede anche l’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo in prima linea, come afferma Daniela Maggi, assessore alla cultura: “Il valore e il prestigio di questo evento è ormai acclarato. Siamo sempre onorati di ospitarlo nella prestigiosa cornice di Villa Ghirlanda Silva, dove i giovani artisti avranno l’opportunità di farsi conoscere, confrontarsi e misurarsi nella prova. Un’occasione anche per il grande pubblico cittadino che potrà accostarsi al mondo operistico e partecipare al Concerto finale. Una nuova edizione che non mancherà di appassionare e perché no, come già accaduto, di far emergere i prossimi talenti della lirica internazionale”.

L’iniziativa vede anche la collaborazione di diversi sponsor territoriali e della Civica Scuola di Musica che porta proprio il nome di Salvatore.

L’appuntamento dunque è per domenica 12 Novembre alle ore 21 presso il Teatro Pax di Cinisello Balsamo. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, è gradita la prenotazione su Eventbrite oppure tramite il sito di EquiVoci Musicali. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sui social del Comune di Cinisello Balsamo e di EquiVoci Musicali.

Direzione artistica: Rachel O’Brien: 349 85.23.022

Email: direzione@equivocimusicali.com Info: www.equivocimusicali.com