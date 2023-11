La Biblioteca Nazionale Braidense e l’Istituto Cervantes presentano il progetto “Dai versi alla musica” che si pone come finalità di mettere in relazione poesia e musica, in un rapporto sinergico nel quale la prima diviene fonte d’ispirazione della seconda.

Nel caso specifico saranno presentati sei poemi tratti dalla raccolta di poesie “Un ano y tres meses” di Luis Garcia Montero e che forniranno in versi lo spunto per il lavoro compositivo di Stefano Nigro, compositore e direttore d’orchestra italiano, che ha posto in musica le poesie dell’autore spagnolo melodizzandone i versi ed elaborando attorno ad essi sei composizione originali. Il risultato finale è una raccolta di sei lieder per piccola orchestra (sarà presente un ensemble di 11 elementi) e Erica Cortese mezzosoprano.

Un grande valore aggiunto per l’iniziativa è rappresentato dalla presenza in sala dell’autore, poeta e Premio Nacional de Literatura e professore di letteratura spagnola all’Università di Granada, resa possibile dalla collaborazione con l’Instituto Cervantes che sceglie quindi di sostenere attivamente l’iniziativa in quanto pienamente in linea con la sua funzione di divulgazione nel mondo della cultura ispanica.

Montero, principale esponente della “Poesia dell’esperienza”, è uno dei più importanti letterati spagnoli viventi e un ambasciatore mondiale della lingua spagnola grazie ai suoi componimenti poetici e ai saggi teorici sulla poesia spagnola tradotti in tutto il mondo.

Sabato 25 novembre 2023 ore 12,30 – Biblioteca Nazionale Braidense Milano, Via Brera 28, Sala di Lettura

Iscrizione gratuita su eventbrite.it