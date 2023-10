MILANO – Tutto è pronto per l’inaugurazione dell’ottava edizione del Festival del Nuovo Rinascimento che si terrà presso il Centro Leonardo da Vinci Art Expo in via Carlo Torre n. 24 a Milano, sabato 28 ottobre a partire dalle ore 16,00.

La kermesse culturale, quest’anno intitolata “Tempo di Natura e Coscienza” è nata da un’idea di Rosella Maspero (Presidente Associazione Verso un Nuovo Rinascimento APS) e Davide Foschi (ideatore del movimento artistico e culturale Nuovo Rinascimento e fondatore dell’Associazione Verso un Nuovo Rinascimento APS), anche in questa nuova edizione è destinata a stupire e a emozionare. L’ospite di eccezione della giornata inaugurale sarà il Generale Luciano Garofano, New Renaissance Award 2023 dopo Massimo Recalcati, Vito Mancuso, Bebe Vio, Pupi Avati e le altre eccellenze premiate nelle scorse edizioni.

Il Generale Garofano racconterà alcuni dei grandi casi di cronaca che hanno sconvolto l’Italia negli ultimi anni, presentandoci anche la sua ultima fatica letteraria scritta a quattro mani con Mauro Valentini (premiato nella scorsa edizione) dal titolo Ciccio e Tore – Il mistero di Gravina (Armando Editore). Ci si immergerà, inoltre, in una straordinaria esperienza immersiva nell’ULTIMA CENA di LEONARDO DA VINCI con Canzio Dusi, per poi proseguire con un affascinante excursus nei testi delle canzoni di De Andrè, Battiato, Dalla e Vecchioni con un grande musicologo come Paolo Jachia.

L’appuntamento proseguirà con la splendida Rassegna d’Arte del Festival con i Maestri selezionati (Liliana Russi, Nathalie Jacquounain, Matteo Boato, Joe Russo, Leumas Roa, Fulvio Vanacore in arte Vana, Mauro Masetti, Enzo Cosi, Maria Teresa Sabatiello) e i Curatori della mostra (Angela Patrono e Luca Siniscalco), i coinvolgenti interventi di Davide Foschi e di Rosella Maspero e la superprofessionale codirezione di Stefania Romito.

Sarà, quindi, un sabato pomeriggio splendido, tra eventi e sorprese, al Centro Leonardo da Vinci Art Expo di via Carlo Torre 24 a Milano, dalle 16 alle 20,30.

Potete trovare maggiori informazioni sugli appuntamenti del Festival del Nuovo Rinascimento sul sito web dedicato: www. festivaldelnuovorinascimento. it

I posti sono gratuiti ma limitati. E’ necessario prenotarsi inviando i propri dati a: info@ festivaldelnuovorinascimento. it

Sono importanti e graditi i sostegni all’Associazione di promozione sociale organizzatrice: Verso un Nuovo Rinascimento APS.