SOS Villaggi dei Bambini concerto di Natale

Milano, 5 dicembre 2023. Giovani artisti uniti per contribuire alla diffusione di un messaggio di pace a favore dei bambini e delle bambine che vivono in contesti di guerra. Anche quest’anno dicembre si colora di solidarietà, grazie alle iniziative promosse da SOS Villaggi dei Bambini, nel mese che è considerato un tempo di riflessione ma anche quello più bello e gioioso da vivere all’insegna dei valori di fratellanza, gratitudine e soprattutto inclusione.

Sulle note di Sigismondo d’India, Purcell, Bach e Saint Saëns e con la direzione artistica e musicale di Daniela Uccello, martedì 12 dicembre alle ore 21:00, si terrà il tradizionale appuntamento annuale del Concerto di Natale, presso il Santuario di Santa Maria di Caravaggio di Milano (Via Francesco Borromini, 5).

Per l’occasione, giovani e talentuosi musicisti allieteranno i partecipanti, grandi e piccoli, con brani della tradizione natalizia in alternanza a momenti di lettura delle poesie di Quasimodo, Brecht, Rodari e Sorek per riflettere sul tema della pace, con l’augurio che questo Natale possa essere per tutti un tempo di rinascita e rispetto verso l’altro.

Ragazzi e ragazze che si impegneranno, con grande entusiasmo, a mandare un messaggio di solidarietà e amicizia ai tanti loro coetanei che SOS Villaggi dei Bambini accoglie nei Programmi e Villaggi SOS in Italia e nel mondo cantando nelle seguenti lingue: italiano e latino, tedesco, inglese, francese, kazako, russo e spagnolo.

Prima del concerto verrà rispettato un minuto di silenzio per ricordare i tanti bambini che vivono in zone di conflitto e mandare loro un messaggio di solidarietà e di speranza.

La serata sarà un importante momento di incontro con la città e un’occasione per raccogliere donazioni in favore dei progetti che SOS Villaggi dei Bambini porta avanti in Italia.

Il concerto si svolge con la collaborazione di Soroptimist International D’Italia, Club Milano alla Scala.