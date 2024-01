Agrumi: saperi e sapori dal Mediterraneo

Agrumi: Sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024 Villa Necchi Campiglio, Bene del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS a Milano, ospiterà la XII edizione , un fine settimana alla scoperta degli agrumi e dei loro aromi, colori e sapori.

L’esposizione, allestita tra il giardino e il campo da tennis coperto della dimora, permetterà ai visitatori di conoscere un patrimonio di biodiversità tipica dei paesaggi mediterranei, rimanendo nel cuore della città, e di acquistare piante, frutti, mieli, birre aromatizzate, profumi, cosmetici, raffinati decori e altri prodotti selezionati sulla base della loro qualità e particolarità.

Per la prima volta in mostra mercato si troveranno originali oggetti e arredi di design sostenibile per la casa e l’ufficio, realizzati con un biomateriale innovativo, organico e resistente, ottenuto dalla trasformazione di bucce d’arancia, scorze di limone e scarti di caffè.

Due importanti novità caratterizzeranno l’edizione 2024: per la prima volta nel contesto della manifestazione, si terranno quattro speciali corsi di cucina dedicati agli agrumi, a cura di Lady Chef, associazione che fa parte della Federazione Italiana Cuochi.

Durante ogni sessione, della durata di tre ore circa, i partecipanti potranno preparare un menu completo, dedicato a Puglia, Campania, Sicilia e Calabria con gli agrumi caratteristici di ciascuna regione, la cui consumazione costituirà il momento finale e conviviale dell’incontro. Inoltre, il pubblico potrà cimentarsi nel laboratorio di fotografia botanica a cura di Marco Beck Peccoz, professionista specializzato nelle immagini di dettagli naturalistici (le attività sono su prenotazione e a pagamento).

Il fine settimana sarà arricchito da interessanti incontri: la presentazione del libro di Francesco Pavesi, Gli Agrumi dei Medici, sulla collezione appartenuta alla corte medicea, e una conversazione a quattro tra Giuseppe Barbera, autore del libro Agrumi. Una storia del mondo, Giorgia De Pasquale, architetto paesaggista, Fabio Moschella, imprenditore agricolo e già presidente del consorzio Limone di Siracusa IGP, e Davide Chiaravalli, vivaista: il dialogo verterà sugli agrumi in diversi ambiti, dalla cucina alla storia, dall’economia alla cultura, fino al paesaggio.

