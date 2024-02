Abilmente Milano, iniziati i giorni di ispirazione, arte e manualità

Milano, 8 febbraio 2024 – Il Superstudio Maxi di Milano si è trasformato da questa mattina nel tempio del Do It Yourself con il primo capitolo dell’anno di Abilmente Milano, il Salone delle Idee Creative di IEG – Italian Exhibition Group. Fino a domenica 11 febbraio, gli appassionati potranno godere di quattro giornate all’insegna della manualità e dell’espressione artistica, con un vasto assortimento di strumenti, materiali e novità di prodotto per dar vita a creazioni uniche. Ad arricchire il Salone anche centinaia di corsi e laboratori esperienziali con i creativi della Via delle Idee, l’area iconica della manifestazione dove è possibile imparare nuove tecniche handmade e nutrire l’ispirazione. In fiera anche opere d’arte rivisitate con la tecnica dell’uncinetto, librerie per l’infanzia e sul mondo dell’illustrazione e tante proposte per i più piccoli.

L’arte colorata di Niki De Saint Phalle all’uncinetto

Niki De Saint Phalle, artista francese poliedrica nota per le sue sculture coloratissime e di grandi dimensioni esposte in luoghi pubblici in tutto il mondo, viene reinterpretata dalle creative di Abilmente. L’associazione Sul Filo dell’Arte, presenza immancabile nelle diverse edizioni del Salone, rende omaggio alle Nanas, figure femminili potenti, abbondanti, dalla forma un po’ grottesca. In fiera il pubblico di Abilmente potrà ammirare un’interpretazione di queste sculture con opere dalle tinte vivaci a maglia e uncinetto, ma anche un’esposizione collettiva a tema “tarocchi”, realizzata con le più disparate tecniche creative.

Lezioni di creatività

Uncinetto e cucito, stamping e decorazioni a mosaico, accessori di macramè e legatoria artigianale: un’ampia scelta di corsi, workshop e live demo costituisce il cuore di questo primo appuntamento del 2024 del Salone delle Idee Creative, che nel corso dell’anno viaggerà su e giù per l’Italia, da Torino a Roma, da Vicenza a Milano, in 8 diversi appuntamenti. Al Superstudio Maxi si potranno scoprire i segreti dello scrapbooking e della decorazione della carta con ASI – Associazione Scrappers Italia: grazie a laboratori e dimostrazioni gratuite per tutta la famiglia, sarà possibile creare l’album di foto o il diario di viaggio dei tuoi sogni. In fiera anche le storie narrate e animate dalla libreria Punta alla Luna e tanti laboratori dedicati ai bambini.