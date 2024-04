Domenica 7 aprile 2024 alle ore 19.30 avrà luogo il primo appuntamento della tredicesima edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala. A dirigere l’orchestra, che eseguirà il Concerto n. 23 in la maggiore K 488 per pianoforte e orchestra di Mozart e la Sinfonia n. 6 in la maggiore di Bruckner, sarà Myung-Whun Chung.

Il ricavato della serata sarà destinato al progetto “SOUL: supporto allo Studio, Orientamento Universitario e Lavoro” della Fondazione Don Gino Rigoldi, un percorso scolastico annuale con attività di accompagnamento educativo e orientamento per 100 ragazzi tra i 16 e i 19 anni che frequentano 5 istituti scolastici e 2 centri di aggregazione in quartieri periferici di Milano. In questa fascia d’età, con la fine dell’obbligo scolastico e l’avvicinarsi del traguardo del diploma, i ragazzi e le ragazze più fragili possono percepire una mancanza di prospettive per il futuro e pensare di abbandonare la scuola.

Attraverso sportelli di orientamento, incontri di gruppo e percorsi individuali di accompagnamento, SOUL guiderà gli studenti nel recupero scolastico per il conseguimento del diploma, nella progettazione di un percorso di crescita e, per chi vorrà proseguire gli studi, nella preparazione ai test di ingresso all’università.

Il ciclo benefico delle Prove Aperte dirette da Myung-Whun Chung, focalizzato quest’anno sul contrasto alla povertà educativa, permette al pubblico di assistere alle prove di grandi concerti presso il Teatro alla Scala a prezzi contenuti, sostenendo allo stesso tempo importanti progetti di solidarietà sul territorio milanese.