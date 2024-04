Sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle ore 15, da non perdere la prima parte di Adriano Community Days, evento speciale per aprirsi al quartiere, accogliere cittadini e cittadine, associazioni, imprese e altri enti del territorio per riflettere insieme sui temi del benessere, del cibo, della cura e della cultura.

Due giorni con un calendario collettivo di eventi e iniziative, attivando nuove relazioni all’interno del quartiere.

Tra gli eventi si segnala dalle ore 15.30il mercatino di abiti e giochi per tutti dell’Armadio magico di Villa Pallavicini, un laboratorio per la lettura di libri e drammatizzazione (per bambini dai 4 anni) tenuto da Tiziana Salvatico e Dalila Morigerato (ore 16.30) la lezione di avvicinamento alla LIS (evento gratuito) condotta da Chiara Di Monte, interprete e docente sorda segnante, di Associazione Fedora (ore 15,30), un laboratorio di disegno (per bambini 6 – 10 anni) di Magnete e Brut (ore 15,30) e ancora la presentazione del libro Romanzo di un’anamnesi di Sara Parziani e la presentazione del ricettario di quartiere Cibo matto.

Alle ore 21.30 da non perdere A Deep piano night di Riccardo Roveda, un viaggio attraverso composizioni uniche di piano modern classical ed elettronica cinematica (ingresso unico 10 euro).

Domenica 14 aprile debutta – in tripla replica alle ore 12 – ore 15 e ore 16.30 – Our best performance site-specific, prodotta da Sanpapié – con la regia e coreografia di Lara Guidetti e in scena Silvia Cocozza, Sonia Conti, Francesca Penna, Paolo Porrini, Alessandro Pozza, Carolina Sammarone, Dario Sottocorno, Michel Tosca, Monica Trallo, Giulia Quercioli – che a partire dagli spazi dell’Adriano Community Center e dai quartieri a nord-est di Milano, esplora il tema della “migrazione” e delle diverse ragioni che la animano e la muovono: non solo migrazione umana ma anche animale, vegetale, emotiva ed astratta.

Un coro danzante che si sposta come un flusso di possibilità plurali che mettono diversità e contaminazione al centro del discorso fisico. La performance site- specific si muoverà insieme con il pubblico in un itinerario urbano accompagnati da un sistema di cuffie silent – disco per permettere la fruizione di testi, musiche e spazi sonori (evento a pagamento: intero 15 € – ridotto 10 € under 30 e over 60).

E ancora domenica alle ore 15 Paolo Andrico e Paolo Corbetta presenteranno la trilogia THE DRUNK FURY sui pirati. Non mancheranno lezioni di ginnastica e un concerto di campane di cristallo di Eb Ribeiro (ore 17).

La rassegna continua con tanti appuntamenti per la famiglia, l’immancabile bingo letterario, laboratori di danza e tantissimo altro.

Adriano Community Days – Info e biglietteria

Via Adriano 107, Milano – MM2 (linea verde) – fermata Crescenzago – Autobus: Linee 53 – 56 – 86

Per tutte le iniziative è consigliata la prenotazione.

Info e prenotazioni +39 371 5368083

Intero 15 € – Ridotto 10 € (under30 e over60) – Prevendita online 1,50 €.

Ph: Tomas Quiroga